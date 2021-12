Unimed Nordeste-RS investe R$ 5 milhões na construção de novos leitos

O Complexo Hospitalar Unimed Nordeste-RS, em Caxias do Sul, ganhou 38 novos leitos clínicos de internação, fruto do investimento de R$ 5,3 milhões. O sexto pavimento da instituição foi entregue na noite dessa segunda-feira (20), e a estrutura, agora, conta com 221 leitos de internação.

A construção possui nove pavimentos, tem 1.525m², e faz parte do Bloco B da instituição, que está sendo inaugurado em fases. “Trata-se da conclusão de mais uma etapa da ampliação, que teve entre as principais inaugurações a do Pronto Atendimento e a da Unidade Materno Infantil”, destaca a diretora superintendente da Unimed Nordeste-RS, Dilma Tessari.

A nova área conta com equipe multidisciplinar, composta por técnicos de enfermagem, enfermeiros, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudióloga, psicóloga e assistente social, além da equipe do Núcleo de Cuidados Humanizados e de uma sala especializada em reabilitação fisioterapêutica. Os novos ambientes promovem a humanização pela arquitetura escolhida, com local de visualização de uma área verde, e pelos atendimentos individuais.