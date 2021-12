Estância Velha receberá ecoparque para tratamento de resíduos sólidos

A cidade de Estância Velha será a primeira da Região Sul do Brasil a receber um ecoparque para tratamento de resíduos sólidos. Com investimento de R$ 150 milhões da Orizon Valorização de Resíduos, a instalação do ecoparque, em uma antiga área de mineração da Sultepa, visa estimular o desenvolvimento sustentável da região. Trata-se de uma obra que contemplará diversas etapas do processo de tratamento de resíduos, com tecnologia de ponta embarcada que garante o aumento da reciclagem de materiais e a geração de energia renovável, além de novos empregos na região.

A Orizon já faz a gestão de cinco outros ecoparques no Brasil, cuidando dos resíduos produzidos por aproximadamente 20 milhões de pessoas. Assim, os resíduos gerados pelos moradores das cidades de Estância Velha e Ivoti, além de outros municípios do entorno, passarão a ter uma destinação ambientalmente adequada. Haverá tratamento de chorume e proteção dupla do solo, sistema de geração de energia renovável através do biogás, geração de créditos de carbono e valorização de materiais recicláveis com a separação mecânica e reaproveitados pela indústria, com o objetivo de tornar a região um polo de atração da indústria conectada à economia circular.

A empresa informa também que os resíduos não aproveitados para a reciclagem produzirão biogás, captado por uma ampla rede, podendo gerar energia para suprir a demanda mensal de mais de 142 mil pessoas. Inicialmente, o empreendimento terá geração direta de mais de 300 postos de trabalho, e aproximadamente 500 indiretos. Em impostos revertidos para a cidade, estima-se que o ecoparque traga como impacto positivo entre R$ 3 milhões a R$ 5 milhões por ano.