Banrisul soluciona problemas, e clientes voltam a acessar informações pelo aplicativo

Atualizada às 16h15min de 20/12/2021 - Os clientes do Banrisul voltaram a acessar saldo e extrato em suas contas por volta das 16h desta segunda-feira (20). O banco informou que o problema havia sido resolvido.

As dificuldades começaram a ser percebidas pela manhã. O Banrisul informou, por nota, que o problema foi provocado pela "sobrecarga no acesso ao aplicativo do Banrisul Digital". O fluxo aumentou nesta segunda devido ao pagamento da segunda parcela do 13º salário.

"Houve uma instabilidade na ferramenta na tarde desta segunda-feira. A consulta de saldo ainda encontra-se indisponível, mas o cliente pode visualizar seu saldo ao consultar o extrato de sua conta", explicou o banco regional, que completou: "O serviço já está sendo normalizado.”

Mesmo após a explicação e indicação de acesso pelo extrato, havia correntistas que continuavam sem conseguir entrar em extratos, além do saldo pelo app.

Além do setor privado e muitas prefeituras que fazem os depósitos e geram movimentação de clientes pelo banco, este ano o governo do Estado voltou a pagar na data a segunda parcela do 13º. Em anos anteriores, os servidores tinham de contratar empréstimo para receber. São mais de 340 mil vínculos, que se traduzem em milhares de contas bancárias.

Até 2020, as operações de empréstimo costumavam começar antes do dia 20, o que evitava sobrecarga. No ano seguinte, como ocorreu ainda este ano, o Estado fazia os repasses aos funcionários cobrindo juros dos financiamentos contraído em dezembro.