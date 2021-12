Facebook Protect deixa usuários sem acesso à rede social

No dia 2 de dezembro, Nathaniel Gleicher, líder de Políticas de Segurança da, anunciou a implantação do Facebook Protect no Brasil. A Meta foi escolhida por Mark Zuckerberg para expandir a ferramenta de segurança no País. Curiosos a respeito da falha no sistema na manhã deste domingo (19), muitos internautas foram em busca de informações sobre a empresa. A surpresa é que, ao clicar no link correspondente, o usuário é diretamente remetido para a página inicial de aviso do Facebook: "Ative o facebook para desbloquear sua conta", o que levanta suspeitas de que o sistema de segurança da rede social tenha sido alvo de ataque de hackers.