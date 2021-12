Corsan já assinou os novos aditivos contratuais com 74 municípios gaúchos

Segundo divulgado na sexta-feira (17) pelo presidente da Corsan, Roberto Barbuti, 74 municípios gaúchos assinaram com a empresa os aditivos contratuais para se enquadrar nos incentivos do Novo Marco do Saneamento.

Entre os benefícios oferecidos às prefeituras que assinassem os acordos dentro do prazo, encerrado em 16 de dezembro, estavam o direito a ações da empresa que serão monetizadas no IPO (oferta pública inicial), contrato juridicamente adequado ao novo marco brasileiro do saneamento, permanência até 2027 das tarifas atuais, atualizadas apenas pelo IPCA, e formalização de um plano de obras certificado por consultoria independente.

“A gente trabalhava com a perspectiva de ter o maior número possível de municípios, dentro daqueles que tivessem conforto para ser protagonista desse novo momento. Acho que os números falam por si só, ter a adesão dos principais municípios atendidos pela empresa é muito significativo”, comentou o presidente da Corsan.

A população dos municípios que já assinaram os aditivos com a Corsan soma aproximadamente 3,5 milhões de pessoas, representando cerca de 52% do faturamento da empresa. Das dez maiores cidades atendidas pela companhia, nove firmaram seus acordos dentro do prazo de aproveitamento dos benefícios: Canoas, Santa Maria, Passo Fundo, Gramado, Rio Grande, Viamão, Alvorada, Cachoeirinha e Bento Gonçalves.

Segundo determina o novo Marco Legal do Saneamento, os municípios que ainda não assinaram os aditivos têm até o dia 31 de março de 2022 para formalizar o novo acordo, a fim de que seus atuais contratos de regulação não se tornem precários. São 233 os municípios gaúchos que ainda não assinaram os aditivos contratuais.

“O prazo de ontem (16) era para aproveitar os benefícios, mas a Corsan continua aberta e interessada em falar com os municípios para aditivar os contratos restantes. Já recebemos várias ligações de gestores que acabaram não entendendo muito bem essa questão do prazo, então a gente continua em contato e interagindo. Estamos programados para continuar atendendo a todos da melhor forma, independentemente de quem já assinou os aditivos ou não”, afirma Roberto Barbuti.