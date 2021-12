Aplicativo 156 + POA disponibiliza guias de pagamento do IPTU 2022

A prefeitura disponibilizou mais uma alternativa para o contribuinte imprimir as guias de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2022. Agora, além do site prefeitura.poa.br/iptu, é possível que o cidadão acesse pelo App 156+POA. O aplicativo está disponível para Android e, em breve, para a plataforma iOS. A iniciativa, executada pela Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre (Procempa), é uma parceria entre a Secretaria Municipal da Transparência e Controladoria (SMTC) e a Secretaria Municipal da Fazenda (SMF).

O secretário municipal de Transparência, Gustavo Ferenci, afirma que a função do aplicativo é servir ao cidadão. “Os serviços do 156 vão além da zeladoria da cidade. No App é possível fazer o agendamento das quadras de esporte da orla, obter informações sobre a vacinação da Covid-19 e agora também as guias de pagamento do IPTU 2022”, conclui.

De acordo com o secretário municipal da Fazenda, Rodrigo Fantinel, o App permite, além do acesso aos documentos, que os contribuintes vejam como foi calculado o imposto cobrado pelo poder público. “Esta é mais uma ação que visa a ampliar o atendimento à população. Estamos trabalhando em diversas frentes, a fim de facilitar o acesso remoto a todos os serviços da Fazenda”, disse o secretário.

Como acessar

Os contribuintes que desejam consultar e imprimir a guia de pagamento devem baixar o aplicativo 156+ POA, clicar no ícone IPTU e depois no "Imprima a Guia" e, em seguida, em "Emitir Guia". Para gerar o documento, é preciso inserir a inscrição do imóvel (que também pode ser pesquisada no site, através do CPF do titular e endereço). O valor gerado refere-se ao IPTU mais a Taxa de Coleta de Lixo (TCL) com desconto.