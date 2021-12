Taurus abre complexo industrial em São Leopoldo com investimento de R$ 110 milhões

A Taurus Armas realizou nesta quarta-feira (15) a cerimônia de inauguração do novo complexo industrial onde atuarão fornecedores estratégicos da companhia. O projeto é mais uma etapa da nova fase da Taurus na busca por uma posição de destaque da empresa no mercado mundial de armas.

A nova estrutura de 12.000 m² foi construída na área onde localiza-se também a fábrica da Taurus, em São Leopoldo (RS), e inicialmente já terá quatro grandes fornecedores: a Trivium, a Demore, a Index e a joint venture da Taurus com a Joalmi, responsáveis por produzir itens como carregadores, ferrolhos, canos e componentes. Na sequência, novos fornecedores integrarão o complexo industrial de fornecedores estratégicos, inclusive já está previsto a expansão desse complexo.

A Taurus passa a contar em São Leopoldo com o mais moderno complexo industrial de fornecedores de itens estratégicos para a produção de armas, utilizando tecnologia de ponta. Este é um marco no futuro da Base Industrial de Defesa (BID) e na estratégia global de crescimento da Taurus, na qual possibilitará uma ampliação de 50% em sua capacidade produtiva, das atuais 6.000 armas/dia para 9.000 armas/dia, e permitirá a empresa se tornar um hub de distribuição de componentes estratégicos para suas unidades de manufatura no Brasil, Estados Unidos e na Índia.

O empreendimento também permitirá a Taurus atuar em um novo segmento de negócios: no mercado de reposição, até então não explorado pela companhia.

O projeto de construção do complexo industrial de fornecedores recebeu um investimento de mais de R$ 110 milhões compartilhado com seus fornecedores estratégicos. Segundo a companhia, o investimento demonstra a confiança dos parceiros no plano de expansão da Taurus, que acredita estar se consolidando como uma empresa com fundamentos sólidos, financeiramente forte e estável, com um futuro promissor.

No evento de inauguração, estiveram presentes autoridades como o vice-governador e secretário da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior (PSDB), o Prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi (PT), o Secretário Municipal do Desenvolvimento Econômico, Turístico e Tecnológico de São Leopoldo, Juliano Maciel, os deputados Luis Augusto Lara (PTB) e Ruy Irigaray (PSL), e o CEO Global da Taurus, Salesio Nuhs.

O novo empreendimento é interligado por meio de uma rota logística interna, 100% integrada, na qual as peças produzidas pelos fornecedores serão entregues, já auditadas e aprovadas de acordo com o protocolo do processo de qualidade, direto na linha de produção da Taurus. Isso proporcionará importantes ganhos no que se refere a garantia de abastecimento - peça certa na hora certa - aumento da qualidade e redução dos custos de produção e logísticos.

Mais importante que isso, a integração com os fornecedores no complexo industrial possibilitará a Taurus compartilhar sua cultura organizacional dentro do ambiente de produção destes parceiros, gerando mais sinergia e contribuindo com a estratégia de crescimento da companhia.

Entregue este importante projeto, a Taurus já está focada em mais uma etapa de seu plano de expansão. A aquisição recente de uma área de cerca de 100 mil m², adjacente a unidade fabril da empresa em São Leopoldo, abrirá espaço para continuar seu Plano Diretor.

O novo complexo industrial de fornecedores aliado a esta nova área adquirida vai possibilitar uma mudança no processo de fabricação da Taurus, de "processo por operação" para "processo tracionado com fluxo unitário", isso significa que haverá três fábricas dedicadas a revólveres, pistolas e armas longas e táticas.

A ampliação do parque industrial da Taurus também traz importantes contribuições sociais e econômicas para a região, com novas empresas produzindo no parque industrial de São Leopoldo e promovendo a geração de renda e empregos.

Há mais de 82 anos produzindo no Rio Grande do Sul, a Taurus faz parte da história do Estado e do município de São Leopoldo. Hoje a companhia emprega cerca de 3.700 colaboradores diretos e movimenta uma cadeia de fornecedores que geram milhares de empregos indiretos. Na fase de construção deste novo complexo industrial e com o seu pleno funcionamento, foram criados 1.000 novos empregos na cidade de São Leopoldo. A Taurus contribui ainda com milhões em impostos por ano, além de constantes investimentos e desenvolvimento de talentos e tecnologia.

"Esse empreendimento está alinhado com o nosso planejamento estratégico de fabricarmos todas as peças estratégicas para o nosso negócio dentro do complexo industrial da Taurus, respeitando nosso modelo de gestão de manufatura. Este é um marco importante na estratégia global de crescimento da Taurus, no desenvolvimento econômico e social do estado do Rio Grande do Sul e no futuro da Base industrial de Defesa. Um passo que alavancará ainda mais a posição de destaque da Taurus no mercado mundial de armas. Estamos alinhados com os movimentos globais do setor e seguimos firme com o nosso propósito de ser a maior empresa do mundo em nosso segmento", afirma o CEO Global da Taurus, Salesio Nuhs.