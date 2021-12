Gustavo Ene apresenta ações para redução do Custo Brasil

Entre as diversas ações de sua pasta ao longo deste ano, o secretário do Desenvolvimento da Infraestrutura no Ministério da Economia, Gustavo Ene, destaca a tarefa de reduzir o chamado Custo Brasil, a fim de atrair mais investimentos privados para o País.

Ene destaca, por exemplo, que na área de infraestrutura foram verificados uma série de entraves. O secretário diz que nos últimos dois anos e meio, a equipe que compõe a pasta foi responsável por construir uma série de projetos, conseguindo destravar alguns processos em diversas regiões do Brasil.

A secretaria trabalha em três eixos (planejamento, governança e regulação) avaliando, acompanhando e contribuindo com quatro grandes setores, que são energia elétrica, saneamento básico, comunicação e logística.

A ideia é garantir o bom uso do recurso público e, através de critérios técnicos, determinar as iniciativas mais eficientes. Ene diz que para viabilizar projetos, será necessário anexar o devido processo de viabilidade. “Tem que ter um estudo que mostre custo benefício e a viabilidade para geração de renda, empregabilidade, produtividade e analise do ponto de vista ambiental”, explica.

Ene é gaúcho e já foi secretário do Desenvolvimento, Indústria, Comércio, Serviços e Inovação do Ministério da Economia. Ele também atuou no setor privado, ocupando cargos como o de vice-presidente da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande Sul (Federasul) e de presidente do Lide Rio Grande do Sul, o capítulo do Lide - Grupo de Líderes Empresariais no Estado, entre outras atividades.

O secretário visitou o Jornal do Comércio na semana passada, quando foi recebido pelo diretor-presidente do JC, Mércio Tumelero, e pelo diretor de Operações, Giovanni Jarros Tumelero.