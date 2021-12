Governo do RS e White Martins assinam memorando para produção de hidrogênio verde

O governo do Estado e a empresa White Martins assinaram, nesta terça-feira (14), no Palácio Piratini, um memorando de entendimento para implementação do programa Hidrogênio Verde – Construir e desenvolver energias renováveis no RS.

O RS tem empreendido estudos para fazer uma transição para descarbonização por meio do uso do hidrogênio verde, criando um novo ramo na matriz econômica de alta tecnologia e valor agregado. O Estado já opera com 80% da energia de matriz renovável, sendo cerca de 20% de energia eólica, cujo potencial de expansão ainda é grande.

Sendo assim, a utilização de hidrogênio verde vai ao encontro do compromisso assumido pelo RS de neutralizar as emissões de carbono no Estado em 50% até 2030, meta assumida também pelo Brasil no Acordo de Paris. Em novembro deste ano, o governador Eduardo Leite esteve na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26), em Glasgow, na Escócia, para reafirmar o compromisso do Estado.

“Esse é um assunto de grande importância tanto pela responsabilidade que temos com o planeta quanto pela necessidade de energia. Temos, no Estado, as condições para que esse memorando possa chegar a sua efetividade, com o que temos de estrutura já instalada e capacidade para ampliação dessa estrutura. Estamos alinhados com os valores que movem cada vez mais a sociedade moderna, e entendemos que temos com o hidrogênio verde, além da responsabilidade ambiental, uma grande oportunidade do ponto de vista do desenvolvimento econômico”, afirmou o governador.

A White Martins é uma empresa multinacional que atua no mercado de fabricação de gases industriais e medicinais. O interesse no RS se dá pela grande oferta de recursos naturais, que possibilitam a geração de energia "carbon free”. Além disso, o RS é líder em política ambiental no Brasil.

O objetivo do memorando é possibilitar que o Estado e a White Martins identifiquem as possíveis ações de cada um para mapear as oportunidades e as ações necessárias, de acordo com normas legais que as regem, a fim de oportunizar a construção e a operação de uma planta industrial de hidrogênio verde e amônia verde (com energias renováveis) no RS.

O diretor-executivo de Negócios da White Martins, Mário Simon, enfatizou a importância de um trabalho conjunto para que o hidrogênio verde se torne uma realidade para o Estado. “A descarbonização é um fato e é o futuro de todos. Teremos algumas passagens até chegar ao hidrogênio verde, mas isso se dará em fases rápidas, porque é uma necessidade e um desejo da sociedade. Ficamos muito satisfeitos com essa parceria com o governo do Estado e estamos dispostos a desenvolver esse trabalho sério e conjunto na busca para uma solução de energia por meio do hidrogênio verde para o Rio Grande do Sul”, afirmou.

O local visto como uma opção para receber o projeto é o porto do Rio Grande, em Rio Grande. É o maior distrito industrial do RS, com 2.580 hectares, retroáreas disponíveis, posição estratégica e privilegiada, que apresenta sinergia com cadeias produtivas. Além disso, tem vantagens logísticas, como escoamento da produção e recepção de matérias-primas. Em 2019, o fluxo foi de mais de 3 mil navios.

O secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos, que esteve à frente da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura nos primeiros dois anos de governo, apresentou as qualificações do Rio Grande do Sul para a implementação da produção do hidrogênio verde e destacou a demanda local como um dos pontos principais.

“Iremos aprofundar os estudos de estruturação para dar viabilidade à produção de hidrogênio verde no Estado, e acreditamos que o diferencial do Rio Grande do Sul é o mercado interno. Temos uma demanda local que pode absorver o hidrogênio verde a ser produzido no Estado, especialmente no setor primário e de transporte rodoviário”, explicou.

O documento foi assinado pelo governador Leite, pelos secretários Artur Lemos (Casa Civil), Juvir Costella (Logística e Transportes), Luiz Henrique Viana (Meio Ambiente e Infraestrutura) e Joel Maraschin (adjunto do Desenvolvimento Econômico), pelo superintendente da Portos RS, Fernando Estima, e pelos representantes da White Martins, Mário Simon e Guilherme Casaes Ricci Leite (diretor de Negócios).