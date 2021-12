Rappi cresce 260% em novo serviço em Porto Alegre

A Capital gaúcha acendeu o sinal de alerta nos mapas de entregas da Rappi, aplicativo de delivery, e por um bom motivo. Porto Alegre apresenta um crescimento orgânico de 260% ao mês na utilização do mais novo serviço da companhia, o Turbo, que oferece entrega de produtos em até 10 minutos. Fundada em 2015 na Colômbia, a Rappi chegou ao Brasil em 2017 e, no ano seguinte já estava atenta ao potencial do mercado do Rio Grande do Sul, quando deu início às operações na Capital.

Com base no uso do aplicativo, a companhia começou a conhecer o perfil do consumidor gaúcho e entender suas peculiaridades. “Uma característica geral é mais intensa no Rio Grande do Sul, que é a compra hiper local, ou seja, o público busca restaurantes, redes de farmácias e de mercados de forma muito regionalizada, o que nos levou a intensificar a conexão com comunidades locais”, relata Eric Dhaese, General Manager do Rappi.

Essa configuração levou a Rappi a estreitar parcerias com estabelecimentos de referência para os gaúchos, com o Grupo Press, Farmácias Panvel e Asun Supermercados, nomes conhecidos dos consumidores. “Levar empresas tradicionais para dentro da plataforma foi uma estratégia importante e que tem apresentado ótimos resultados”, conta Dhaese, ao explicar que todas as verticais (como a empresa denomina as categorias do app) apresentam desempenho ascendente. “Restaurantes, farmácias e mercados estão em constante crescimento”, comemora o executivo.

E não foi só essa a adaptação que a companhia fez para atender o consumidor gaúcho levando em conta seu perfil. “Descobrimos que uma das palavras mais buscadas na categoria de restaurantes do aplicativo era ‘xis’, mais até mesmo do que ‘pizza’, que é uma das mais procuradas”, conta Dhaese.

A partir daí, a Rappi criou a categoria ‘xis’ para facilitar a busca. O prato é típico do Rio Grande do Sul, que oferece uma infinidade de recheios em um pão prensado feito especialmente para a iguaria, é uma adaptação do cheeseburguer dos Estados Unidos.

A expectativa, agora, é que a mais recente modalidade lançada pela empresa de delivery também siga em expansão no mercado gaúcho. As lojas que abastecem os pedidos - as chamadas dark stores - são próprias e estão localizadas no Centro, Cidade Baixa, Menino Deus e Passo D'Areia.

Para cumprir a entrega no prazo de 10 minutos, são aceitos pedidos em um raio de dois a três quilômetros desses minicentros de distribuição, o que limita o serviço, no momento, a oito bairros: São João, Higienópolis, Auxiliadora, Moinhos de Vento, Passado D'areia, Cidade Baixa, Centro e Menino Deus. “Este cuidado é essencial porque a proposta é que a compra de mercado e mercearia seja praticamente instantânea”, explica Dhaese.

A resposta do público, diz, tem sido mais do que positiva. “Temos uma taxa de retenção (clientes que voltam a comprar) três vezes maior na entrega rápida do que em outros serviços”, relata. A ideia é expandir o Turbo para outras regiões de Porto Alegre, com abertura de mais duas dark store até o fim deste ano, passando a atender Petrópolis e região. Em 2022, existe a possibilidade de o serviço começar em outras regiões do Estado, como Serra e Litoral, que estão no radar da companhia.