Fiergs estima que PIB gaúcho fechará o ano com incremento de 9,6%

A economia gaúcha crescerá mais do que a brasileira em 2021. Conforme cálculos da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), enquanto o PIB do Estado deve verificar uma evolução de 9,6%, alavancado pelo setor do agronegócio, e o País deve registrar um aumento de 4,6%. Para 2022, a expectativa é de que o PIB gaúcho tenha um desempenho na casa de 1,6%, contra 1,0% do brasileiro.

Os dados foram divulgados nesta terça-feira (14), pelo presidente da entidade, Gilberto Petry, durante a apresentação do Balanço e Perspectivas da Economia 2021/2022. Na ocasião, o dirigente aproveitou o evento para comentar ainda sobre os bons índices de vacinação no Brasil, superiores aos de países como Alemanha, Áustria e Estados Unidos. “Nossa principal atividade hoje é evitar que a Covid-19 se alastre mais”, defende Petry. O presidente da Federação das Indústrias, que realizou uma coletiva on-line, ainda se emocionou ao falar do seu primo, o jornalista e professor Flávio Porcello, falecido em decorrência do coronavírus.

Sobre a economia mundial, o economista-chefe da Fiergs, André Nunes de Nunes, projeta um PIB de 5,6% para 2021 e de 4,5% no ano seguinte. Quanto à inflação no Brasil, o economista prevê uma desaceleração em 2022, fechando em 5,8%. A transição de 2021 para o próximo ano vem sendo pontuada pela persistência da inflação, que vem corroendo o poder de compra das famílias e as margens das empresas. Para Petry, o aumento de 1,5 ponto percentual na taxa Selic, chegando a 9,25%, anunciado pelo Comitê de Política Monetária (Copom) na semana passada, é vinculado a esse fenômeno.

Na ocasião, o presidente da Fiergs argumentou que com as maiores incertezas sobre o teto de gastos, a possível antecipação do aperto monetário nos Estados Unidos, e a nova variante do coronavírus (Ômicron) o cenário se torna mais desafiador para o crescimento e para a inflação de 2022. Outro indicador importante, o Índice de Desempenho Industrial (IDI-RS), revelado recentemente pela Fiergs, após subir por quatro meses consecutivos, permaneceu estável na passagem de setembro para outubro.

Mesmo sem crescer, o IDI-RS manteve-se 7,9% acima do patamar anterior ao da pandemia, em fevereiro de 2020. Porém, o índice aponta para uma desaceleração nos últimos meses e uma atividade industrial estável no Rio Grande do Sul. Na média móvel trimestral, que compara o trimestre encerrado em outubro com o finalizado em setembro, a alta foi de 0,7%, enquanto foi de 1%, em setembro, e 1,3%, em agosto.

Desempenho do PIB no mundo, Brasil e Rio Grande do Sul:

Mundo:

2020 2021 2022

-3,1% +5,6% +4,5%

Brasil:

2020 2021 2022

-3,9% +4,6% +1,0%

Rio Grande do Sul:

2020 2021 2022

- 7,0% +9,6% +1,6%

Fonte: Fiergs