IPTU terá desconto de 8% para pagamentos à vista em Porto Alegre

Os contribuintes que optarem por realizar o pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) de Porto Alegre terão desconto de 8% para a quitação à vista até o dia 04 de janeiro. Aqueles que preferirem efetuar a quitação em mais parcelas têm até 08 de março, porém não haverá desconto. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (13) pela prefeitura de Porto Alegre.

As guias para o pagamento do imposto já começaram a ser distribuídas pelos correios, o que gerou preocupação entre alguns contribuintes. Em mensagens trocadas em grupos de Whatsapp, algumas pessoas questionam se as guias seriam falsas por conterem com dados corretos, porém com vencimentos errados. A prefeitura, no entanto, afirma que a data está correta e que as guias de pagamento estão, realmente, sendo enviadas pelo município aos contribuintes.

De acordo com o superintendente da Receita Municipal da Secretaria da Fazenda, Christian Fouchard Justin, se o contribuinte desconfiar da guia recebida pelos correios pode verificar sua exatidão por meio do site prefeitura.poa.br/iptu, onde também pode emitir uma nova guia e também consultar o cálculo do seu IPTU.

Caso o contribuinte acesse o site e haja divergências no valor ou dados da guia impressa com a guia obtida pela internet, pode contatar a Coordenação de Atendimento ao Contribuinte da Secretaria da Fazenda por meio do Portal de Serviços (atendimentofazenda.portoalegre.rs.gov.br), pelo telefone (156 dígito 4) ou, em último caso, presencialmente, à Travessa Mário Cinco Paus, S/N, de segunda à sexta-feira das 9h às 16h, informa, ainda, o superintendente.

Na tarde desta segunda-feira (13), o prefeito Sebastião Melo e o secretário municipal da Fazenda Rodrigo Fantinel vão divulgar outras informações sobre o IPTU da Capital.