Grupo São Pietro Saúde assume gestão do Hospital Banco de Olhos de Porto Alegre

O Grupo São Pietro Saúde confirmou, em reunião com a Rede Verzeri, a concessão do Hospital Banco de Olhos (HBO) de Porto Alegre, o maior centro dedicado exclusivamente à Oftalmologia do Sul do País. O acordo estabelecido entre as duas instituições prevê uma transição ao longo de todo o próximo ano.

Em plena expansão no Rio Grande do Sul e também referência na área da Oftalmologia, o Grupo São Pietro Saúde já vinha negociando a concessão do HBO desde 2019, visto que havia uma convergência entre os planos estratégicos das duas instituições neste sentido. A transação foi aprovada pelas instâncias superiores da Rede Verzeri na Itália e no Brasil, possibilitando a confirmação do negócio na Capital gaúcha.

Ao longo deste primeiro ano de transição, o grupo inicia um estudo em parceria com a equipe do HBO para mapear os processos e oportunidades, no intuito de proporcionar à sociedade o melhor serviço de Oftalmologia. Com o cuidado ao paciente e alta tecnologia como parte de seu DNA, o Grupo São Pietro Saúde pretende investir de forma significativa após o período de transição para modernizar a estrutura.

"O Hospital Banco de Olhos sempre foi uma referência nacional em Oftalmologia, com mais de 60 anos de uma história que permanentemente esteve contribuindo para toda a área da saúde no Sul do país. Para nós, é motivador e uma responsabilidade grande dar continuidade a esse legado de excelência que foi construído até aqui, pois sempre esteve no nosso norte estarmos associados a esta instituição", afirma Daniel Giaccheri, fundador e diretor do Grupo São Pietro Saúde.

"Termos o Hospital Banco de Olhos como parte de nosso grupo representa a oportunidade de continuar cuidando da saúde de milhares de pessoas. Nosso objetivo é dividir conhecimento, e aliado a gestão melhorar ainda mais a estrutura já existente. É importante destacar que não ocorrerão mudanças nos atendimentos a pacientes particulares, convênios e SUS , diz Dr. Luciano Zuffo, também fundador e diretor do Grupo São Pietro Saúde.

O Grupo São Pietro Saúde vem colocando em prática um consolidado plano de gestão nos últimos anos, com investimentos constantes em seu parque tecnológico. Além das unidades de Uro & Oftalmo Center presentes em Canoas, Taquara e, em breve, no Litoral Norte gaúcho e Pontal na zona Sul de Porto Alegre, mantém uma moderna estrutura no São Pietro Prime Day Hospital, na capital. O grupo ainda possui unidades conveniadas ao SUS em Portão, Esteio e Canoas. O Hospital Banco de Olhos será integrado a essa grande rede de atendimento, que na área da Oftalmologia conta com o renomado selo da Zeiss Reference Center.