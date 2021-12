Rio Grande do Sul apresenta potencial para aproveitamento de agrominerais

Com tradição destacada na área do agronegócio, os gaúchos contam com mais uma vantagem para otimizar essa atividade econômica. Estudo executado pela pesquisadora em geociências do Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM) Magda Bergmann indicou a presença de agrominerais (minerais e rochas com potencial de emprego em práticas agrícolas) no Norte do Estado e na Serra.

A geóloga detalha que o trabalho consiste em um levantamento para apontar rotas tecnológicas que indiquem o uso de rochas moídas no solo (técnica conhecida com remineralização ou rochagem), permitindo complementar e substituir parte da utilização dos fertilizantes tradicionais. “Não são quaisquer rochas, elas têm que ser portadoras de nutrientes como potássio, cálcio, magnésio, fósforo, por exemplo”, explica Magda. Ela reitera que o pó dessas rochas pode melhorar a fertilidade do terreno.

O estudo da pesquisadora, que vem coletando dados há quatro anos e foi lançado recentemente, foi centrado fundamentalmente nas rochas vulcânicas do Grupo Serra Geral da Bacia do Paraná no Rio Grande do Sul, que se dividem em dois principais tipos: basaltos e dacitos. O primeiro está presente na região Norte do Estado (espalhado por diversos municípios como Frederico Westphalen, Três Passos e Tenente Portela) e o segundo na Serra gaúcha (em cidades como Bento Gonçalves, Caxias do Sul e Farroupilha).

Esses materiais podem ser encontrados na forma de rejeitos e subprodutos, como finos de britagem, em minas de britas que produzem insumos para a cadeia da construção civil. Mediante um sistema de peneiramento, Magda comenta que é possível recuperar esses elementos e aproveitá-los para o uso da atividade agrícola.

A integrante do Serviço Geológico do Brasil argumenta que, com a utilização dos agrominerais, será possível criar uma “ponte” entre as práticas de mineração e da agricultura. A pesquisadora informa que, em Goiás, esses produtos estão sendo vendidos entre R$ 100,00 e R$ 120,00 a tonelada. No entanto, ela salienta que para confirmar o potencial agronômico desses materiais é preciso submetê-los a testes.