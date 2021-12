Brasil reabre as fronteiras terrestres para a Argentina e o Uruguai neste sábado

A reabertura das fronteiras terrestres entre o Brasil, Argentina e Uruguai já tem data para acontecer: ocorrerá neste sábado, 11 de dezembro. Como não ocorria desde março de 2020, uruguaios e argentinos poderão entrar novamente em território brasileiro. No sentido inverso, o fluxo de brasileiros para os vizinhos está liberado desde 1 de novembro deste ano.

A reabertura ocorreu depois das reuniões que ocorreram na última semana, durante a Feira Internacional de Turismo da América Latina (FIT Argentina), entre o líder do governo gaúcho na Assembleia Legislativa, deputado estadual Frederico Antunes (PP); o secretário estadual de Turismo, Ronaldo Santini; os deputados estaduais Luís Augusto Lara (PTB) e Luiz Fernando Mainardi; e o Embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli, com os ministros do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni; da Casa Civil, Ciro Nogueira; e o deputado federal Covatti Filho.

Na ocasião, os gestores públicos solicitaram aos ministros que o Brasil autorizasse o mais rápido possível a reabertura terrestre e marítima das fronteiras do Brasil, em especial, com a Argentina e o Uruguai.

Antunes enfatiza que "a reabertura terrestre das fronteiras trará, além de uma reciprocidade entre Brasil, Argentina e Uruguai, o reaquecimento do turismo de compras e local junto às cidades fronteiriças do Rio Grande do Sul".

As exigências para a entrada no Brasil por via terrestre serão o Certificado de Vacinação Contra Covid-19 bem como o teste negativo do tipo RT-PCR, conforme a Portaria Interministerial nº 661, de 8 de dezembro de 2021.

O secretário estadual de Turismo, Ronaldo Santini, classifica a liberação por via terrestre como "uma vitória para o turismo". Santini aponta que "a reabertura vai aumentar o fluxo de turistas no Rio Grande do Sul e por consequência vai impulsionar a economia em toda cadeia do turismo".