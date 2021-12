Sergs realiza entrega da Láurea 'Engenheiro do Ano'

Para destacar a atuação de profissionais da engenharia e dessa atividade como um elemento positivo de transformação social, a Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (Sergs) entrega nesta sexta-feira (10) a Láurea “Engenheiro do Ano” 2020 e 2021. A 36º edição da solenidade será realizada às 18h30min na sede social da entidade, Avenida Coronel Marcos, 163 – bairro Pedra Redonda em Porto Alegre.

O presidente da Sergs, Walter Lídio Nunes, reforça que a engenharia possui diversas ramificações dentro da sociedade. “Então quando se escolhe alguém para homenagear, a gente escolhe uma pessoa que possa representar a expressão da engenharia nesse contexto, de ser uma função de grande impacto social”, frisa o dirigente.

Relativo ao ano de 2020, representando a área pública, o troféu será entregue ao reitor da Ufrgs, Carlos André Bulhões Mendes, e, pelo segmento privado, o vice-presidente da Fecomércio-RS, Leonardo Ely Schreiner, receberá a distinção. O integrante do Conselho Deliberativo da Sergs, João Daniel Xavier Nunes, será o homenageado especial.

Já a Láurea de “Engenheiro do Ano” de 2021 será dada ao presidente do Crea-RS, Nanci Walter, representando o setor público, e, pela área privada, receberá a premiação a diretora de Operações da DGE e de Operações e Sustentabilidade do Sindienergia-RS, Daniela Cardeal. Os homenageados especiais desse ano serão o presidente da Sergs no período de 2017 a 2020, Luis Roberto Ponte, e (in memorian) Odilon Carpes Moraes, vice-presidente da Sergs (2009/2011). No encontro, também será entregue o destaque acadêmico aos primeiros colocados do curso de Engenharia das universidades gaúchas.

Sobre a evolução do setor, Walter Lídio argumenta que as mudanças da sociedade, muitas das quais influenciadas pela pandemia de coronavírus, fizeram com que a engenharia também se adaptasse a uma nova realidade. Ele espera que 2022 seja um ano de retomada e adianta que será um período de otimismo, mas com precauções.

Apesar de ressaltar que o mundo e o Brasil ainda terão que lidar com a questão da Covid-19 no próximo ano, o presidente da Sergs projeta que não será uma crise do tamanho que já foi. Porém, o dirigente adverte que a questão da pandemia ficará como uma agenda permanente do planeta, com uma preocupação constante para amenizar impactos de possíveis eventos semelhantes no futuro.

No País, outro fator que terá reflexos para a área da engenharia e para todos os segmentos da economia em geral em 2022, destaca Walter Lídio, será o processo eleitoral. “O ano de eleições no Brasil é algo complicado, pois temos uma política pequena. Tudo que será feito desde agora estará relacionado com as eleições, não se tomam as melhores decisões de interesse maior da sociedade e sim as que favorecem o cenário dos atores políticos”, alerta.