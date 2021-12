Banrisul aumenta carteira de crédito e lança agenda estratégica de sustentabilidade para 2022

A gestão do Banrisul apresentou nesta quinta-feira (9) uma série de iniciativas que irão nortear as ações da instituição em 2022, com foco em expansão no cenário nacional. Aumento da carteira de crédito, implementação de uma assistente virtual proprietária e o lançamento da Agenda Estratégica de Sustentabilidade foram os principais anúncios do primeiro Investor Day da instituição financeira, o BanriDay.

A assistente virtual proprietária será lançada para proporcionar mais agilidade e assertividade no atendimento das demandas dos mais de 4 milhões de clientes do banco. Os canais digitais também devem ser ampliados, com foco em inteligência artificial. O Banrisul prevê que seja abastecido por energia 100% renovável na próxima década. Além disso, começa a ser implementado, no próximo ano, projeto que inicia a migração das unidades consumidoras de energia elétrica da instituição para uma economia de baixo carbono. Ainda para 2022, serão implementados outros projetos, como o de melhorias do parque de equipamentos do Banco, com foco na redução da emissão de gases do efeito estufa. Neste contexto, a instituição pretende se consolidar como o principal financiador de equipamentos ligados às energias renováveis no Rio Grande do Sul.

De acordo com o balanço apresentado, desde 2012 o banco oferece linhas de crédito para o financiamento de implementos para captação e geração de energia solar e eólica. Apenas na linha CDC Sustentabilidade, o Banrisul já concedeu R$ 290 milhões em crédito, atingindo mais de 7 mil operações, desde o ano passado. Já a carteira de crédito do Banrisul alcançou R$ 38,7 bilhões em setembro de 2021, com aumento de 6,7% em 12 meses, anunciando uma retomada alinhada aos movimentos da economia. E a tendência de incremento na carteira em relação a 2020 chega a quase R$ 2,5 bilhões, considerando os últimos 12 meses.

O balanço e as projeções foram feitas pelo presidente Cláudio Coutinho, acompanhado do vice-presidente, Irany Sant’Anna Junior e de diretores do Banco. Em termos de lucratividade, o Banrisul atingiu R$ 732 milhões no acumulado dos primeiros nove meses de 2021 - um aumento de 47,9% frente ao mesmo período de 2020, o que sinaliza uma importante retomada na trajetória de crescimento. A expansão da carteira de crédito também foi destaque no ano, com 6,7% de crescimento frente a 2020 e 11,7% em relação a 2019, impulsionado principalmente pelo consignado e pelo agronegócio.

Segundo Coutinho, a proposta em torno da agenda sustentável visa aliar bons resultados financeiros ao impacto positivo junto ao meio ambiente, sociedade e colaboradores. "O Banrisul tem papel de destaque na economia do Brasil e, especialmente, na do Rio Grande do Sul. Estamos entre os 10 maiores bancos do País em concessão de crédito", destacou, ponderando que o ano de 2021 foi mais desafiador "do que todos imaginavam".

Conforme balanço apresentado pelos gestores, o primeiro semestre foi bastante difícil para a instituição, por conta da incerteza da reabertura da economia. À medida que os esforços de vacinação se ampliaram e o cenário de normalização do ambiente de negócios ficou mais próximo, o Banco pode se reposicionar "para uma abordagem mais dinâmica na oferta e criação de crédito", tendência que deve permanecer nos próximos trimestres, segundo o presidente do Banrisul. Ele ainda detalhou a estratégia de preservação da saúde financeira da base de clientes, para manter estáveis os índices de inadimplência.

No crédito imobiliário, a expectativa dos gestores do Banco para 2022 é de crescimento, considerando que a carteira de crédito alcançou R$ 4 bilhões, ao considerar as operações realizadas até setembro de 2021. Para os próximos meses, a instituição financeira deve qualificar a jornada de concessão de crédito, com a criação de um squad específico para facilitar a contratação nesta modalidade.

No agronegócio, a carteira de crédito atingiu R$ 4,46 bilhões até setembro de 2021, fazendo com que a representatividade do segmento alcançasse 11,4% da carteira total. A tendência é de crescimento para o próximo ano, segundo a instituição. "Nossa participação no mercado de crédito rural no Rio Grande do Sul, que era de 8,04% em setembro de 2020, passou para 9,92% no mesmo período de 2021", avaliou o diretor de Crédito do Banrisul, Osvaldo Lobo Pires.

Outro anúncio feito durante o BanriDay foi a abertura da primeira agência exclusiva para o público Afinidade, em Porto Alegre. Os gestores do Banco enxergam "boas oportunidades" para o segmento de alta renda, qualificando sua oferta de produtos e serviços personalizados para 2022, com aumento da carteira de clientes de alta renda. Durante o evento, também foi apresentada a BanriFast, uma pulseira de pagamentos por aproximação, que utiliza a tecnologia contactless e dispensa o uso de senhas para transações de até R$ 200,00.