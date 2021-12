Feirão de empregos ocorre na Zona Norte de Porto Alegre neste sábado

A unidade do Sine Municipal de Porto Alegre, em parceria com a Fundação Gaúcha do Trabalho e Assistência Social (FGTAS), promove um feirão de empregos para a comunidade da Zona Norte da Capital neste sábado (11). O evento ocorre das 8h30 às 17h, na Escola de Samba União da Vila IAPI (av. Bernardino Silveira Amorim, 915 – Sarandi).

Os interessados devem levar um documento com foto e comprovante de residência. Um total de 389 ofertas de emprego serão disponibilizadas entre as empresas participantes e mais as vagas gerais do sistema.

No feirão, a equipe técnica vai analisar o perfil dos candidatos e encaminhar para as entrevistas de emprego nas empresas participantes da ação. A Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) também estará presente com atendimento e orientações.

Haverá doação de roupas e calçados adequados para entrevista de emprego, arrecadados pelo projeto Manobra Solidária e pelo Cabide Solidário do Sine. O grupo Mar e Mar Hotéis oferecerá café aos trabalhadores enquanto aguardam atendimento.