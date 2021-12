Pesquisa aponta que consumidor busca imóvel com menor infraestrutura e condomínio baixo

Pesquisa realizada pela Magis Incorporadora revelou que a busca por imóveis com menor infraestrutura e condomínio baixo está no foco dos consumidores da Região Metropolitana de Porto Alegre. Segundo a empresa, 70% dos entrevistados manifestaram esse interesse durante o levantamento.

O estudo apontou ainda que a preferência dos possíveis compradores de imóveis é por apartamentos de dois dormitórios, e que pesa na escolha da moradia o fato de o apartamento ter sacada e churrasqueira.

“Essa pesquisa serviu para clarear alguns pontos. O consumidor se adaptou um pouco, tendo em vista o custo de vida, que tem aumentado. O custo dos funcionários do condomínio, aumento da conta de energia elétrica, o gasto com manutenção, isso tudo tem impactado na avaliação dos compradores. Por isso, chega-se a esse resultado. As pessoas que optam pela praticidade de um apartamento com boa localização, estão querendo gastar menos com condomínio”, explica o diretor da Magis Incorporadora, Cristiano Nardi Comunello.

O levantamento ocorreu de 6 a 10 de maio de 2021 e entrevistou um universo de mais de cem pessoas com interesse de comprar imóvel na cidade de Viamão, nos próximos 12 ou 24 meses. Na amostra, 51% dos entrevistados são casados, têm uma média de três pessoas na família, e 54% são homens, 40% com Ensino Superior E renda média de R$ 7.680,00, sendo que 62% dos participantes são servidores públicos, da iniciativa privada ou comerciantes.