Retomada do projeto da Hidrovia Brasil-Uruguai será tema de evento nesta quarta, em Porto Alegre

Hidrovia da Lagoa Mirim A exploração do modal hidroviário entre Brasil e Uruguai, por meio da consolidação da, projeto em fase avançada de estudos, será tema de evento promovido pela Embaixada do Uruguai e pelo Consulado Geral do país no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (8). A "Jornada de comemoração dos 60 anos do relançamento da navegação na Hidrovia Lagoa Mirim-Lagoa dos Patos”, no Salão de Atos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), em Porto Alegre, reunirá autoridades e especialistas dos dois países e terá ampla programação durante o dia.

O evento inicia às 9h e se estende até 17h30min, com presença do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e do vice-ministro de Transporte e Obras Públicas do Uruguai, Juan José Olaizola. Durante o dia, será resgatada a negociação para o uso da hidrovia, cuja assinatura da ata de autorização da navegação completa 60 anos na data, que marcou a vinda do então presidente uruguaio, Eduardo Victor Haedo, ao Estado.

Entre os temas que serão abordados estão os avanços técnicos para navegação na hidrovia Lagoa Mirim-Lagoa dos Patos, a administração hidroviária e de portos e os investimentos necessários. Um dos pontos altos do encontro será a entrega do estudo preliminar de viabilidade técnica, econômica e ambiental do projeto, a cargo da DTA Engenharia, e das Cartas Náuticas, pela Armada Nacional do Uruguai.

O evento, que terá transmissão pelo YouTube da Ufrgs, encerra com uma mesa redonda, que reunirá autoridades regionais de ambos os países para debater a importância do da retomada da hidrovia binacional.

O projeto, que teve sua concessão autorizada pelo governo brasileiro em 22 de novembro, poderá tornar a Hidrovia da Lagoa Mirim- ligando o Sul do Brasil ao Nordeste do Uruguai- a primeira pedagiada do País.