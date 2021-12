Com concessão já autorizada, Hidrovia da Lagoa Mirim pode ser a primeira pedagiada do País

Se tudo der certo, a Lagoa Mirim, que conecta o Sul do Estado com o nordeste do Uruguai, abrigará a primeira hidrovia pedagiada do Brasil, ligando as duas fronteiras. O modal hidroviário binacional da Hidrovia Lagoa Mirim- Canal São Gonçalo, projeto de décadas, está em fase avançada de estudo e teve sua concessão autorizada pelo governo federal no dia 22 de novembro, via decreto, dentro do Programa Nacional de Desestatização.

Agora, é aguardada para o primeiro bimestre do ano que vem a conclusão da análise técnica e ambiental que apontará o melhor tipo de concessão, o volume de carga a ser permitido, entre outros pontos fundamentais - como construção de terminais, sinalização, melhorias e interconexão com outros modais - para o lançamento do edital da obra, previsto ainda para o primeiro semestre de 2022, e indicação das tarifas a serem cobradas das embarcações.

O trecho compreende o Canal do Sangradouro, em Pelotas, até o canal de acesso ao Porto de Santa Vitória do Palmar (ver mapa).

envolvida com o projeto Porto Meridional, Para a largada do projeto será iniciada a obra de dragagem da área, seguida da implantação da hidrovia em si, sua sinalização e organização do processo de manutenção. Os estudos de viabilidade e implantação estão a cargo da DTA Engenharia Portuária e Ambiental, tambéma ser construído na localidade de Rondinha, em Arroio do Sal, no Litoral Norte gaúcho. O objetivo da empresa é apresentar ao governo federal, entre o final de janeiro e o inicio de fevereiro do ano que vem, o estudo sobre a implementação da hidrovia binacional.

"Assim que forem entregues os estudos, caberá ao governo avaliá-los e apresentá-los ao Tribunal de Contas da União, para autorização da abertura do edital. Esse projeto foi considerado prioritário pelo governo federal e incluído no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) - sendo o único projeto hidroviário. Será o pontapé inicial de um avanço importante para o transporte de cargas entre o Nordeste do Uruguai e o Sul do Rio Grande do Sul, regiões até então com pouco desenvolvimento exatamente por problemas logísticos", explica o presidente da DTA Engenharia, João Acácio Gomes de Oliveira Neto.

Segundo ele, a análise está sendo feita pela empresa como Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) para realização da obra, e será entregue à Secretaria Nacional de Administração dos Portos e Transportes Aquaviários. Se a viabilidade do projeto for confirmada, a obra será licitada, e a DTA entrará na disputa.

O trecho da hidrovia terá cerca de 300 quilômetros de extensão e uma série de desafios para sua implantação. Neste momento, a análise do projeto está em fase de levantamento do potencial de carga que poderá ser transportado e de medição da profundidade do trecho. O aporte de investimento para consolidação da obra não é considerado exorbitante para um projeto desse porte, em torno de US$ 10 milhões (cerca de R$ 56 milhões), segundo o representante da DTA, ponto considerado fundamental para que o governo brasileiro demonstrasse interesse de tirá-lo do papel.

A obra, que envolve a dragagem e sinalização do Canal de São Gonçalo e da Hidrovia da Lagoa Mirim, no trecho entre o Canal do Sangradouro (Extremo Norte) até o Canal de Acesso ao Porto de Santa Vitória do Palmar (Extremo Sul), tem merecido atenção especial do governo uruguaio, que sonha em ver a obra deslanchar o quanto antes, beneficiando diretamente as cidades de Trinta y treis, Cerro Largo e Rocha, localizadas no Nordeste do país. Nos últimos anos, adequações na área de infraestrutura para permitir o avanço da parceria binacional foram feitas do lado uruguaio, faltando agora o andamento do lado brasileiro.

A dragagem é o ponto de partida do projeto e objeto do leilão previsto para o ano que vem, voltado à concessão e manutenção da hidrovia, que permitirá ampliar a exportação fluvial de cargas. O carregamento se dará no Porto de Rio Grande, que deverá, segundo o presidente da DTA Engenharia, aumentar entre 20 e 25% sua capacidade de volume de carga.