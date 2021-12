4º Distrito de POA receberá complexo comercial e residencial de R$ 220 milhões

Faltam apenas dois meses para que o 4º Distrito de Porto Alegre entre em uma fase dentro do processo de revitalização que busca mudar o perfil da região. Em janeiro de 2022, será lançada a primeira fase do 4D Complex House, um complexo comercial e residencial que terá investimento de R$ 220 milhões, incluindo o terreno.

O projeto, desenvolvido pela construtora e incorporadora gaúcha ABF Developments e que já tem aprovação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), prevê a apresentação da segunda fase em dezembro de 2022. As obras irão gerar 500 empregos diretos e de 800 a 1.000 indiretos.

O espaço arquitetônico comportará a circulação de cerca de quatro mil pessoas. O Valor Geral de Vendas (VGV) anunciado, que representa a estimativa do potencial de receita que o empreendimento pode gerar, é de R$ 300 milhões.

Junto ao lançamento do 4D Complex House, a ABF dará início às obras de recuperação do Patrimônio Histórico do bairro, onde, futuramente, deve funcionar um Food Beer Hall, além da implantação de um boulevard que ligará o empreendimento ao bairro Moinhos de Vento.

O projeto arquitetônico é assinado por Ronaldo Rezende e o de interiores por Francisco Pinto. Já o projeto paisagístico e boulevard estão sob responsabilidade da Plantar Ideias.