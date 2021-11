Produção industrial dá sinais de desaquecimento no Rio Grande do Sul, diz Fiergs

A Sondagem Industrial do RS em outubro, divulgada pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), mostra preocupação entre os empresários com sinais de desaquecimento na economia, por conta do ritmo menor de crescimento da produção e do emprego, além de acúmulo nos estoques.

O índice da produção recuou de 53,8, em setembro, para 51,7 pontos, em outubro. Acima de 50, continua a mostrar avanço, mas a redução indica que ele foi menor e menos disseminado do que em setembro. Embora tenha sido a sexta alta consecutiva na produção, a sua intensidade esteve abaixo da esperada para o mês, com base na média nos anos anteriores (53,8 pontos).

O emprego também caiu fortemente, de 53 para 50,9 entre setembro e outubro. O indicador registra 16 meses seguidos de alta, mas essa foi a mais fraca do período.

A utilização da capacidade instalada (UCI) ficou em 76%, um ponto percentual maior do que setembro e 3,2 pontos percentuais acima da média de outubro dos anos anteriores. Na avaliação dos empresários gaúchos, porém, a UCI ficou praticamente no nível usual do mês, conforme o índice de UCI em relação ao usual - 50,5 pontos -, muito próximo da linha divisória dos 50.

Outro problema é no acúmulo de estoques de produtos finais, em crescimento ante setembro (índice de evolução de 50,7 pontos). O resultado representa níveis além dos desejados pelas empresas, com índice em relação ao planejado de 51,2 pontos.