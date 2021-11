Comércio gaúcho está otimista com reflexo das novas modalidades do Pix nas vendas

As novas modalidades do Pix, de saque e troco, que passam a vigorar nesta segunda-feira (29), devem beneficiar o comércio. A partir de agora, os usuários podem retirar dinheiro em estabelecimentos comerciais, como supermercados, lojas de departamento e padarias, e não apenas em caixas eletrônicos. Além disso, no momento da compra, o cliente poderá incluir, além do preço pago por serviços ou produtos, um valor a mais para receber a diferença como “troco”, caso necessite de dinheiro em espécie.

As duas modalidades são opcionais, e caberá aos estabelecimentos e instituições financeiras a decisão de aceitar ou não as novidades. No entanto, a tendência é que as ferramentas ganhem espaço entre as empresas. “As lojas que souberem aproveitar essas oportunidades terão muito mais fluxo no ponto de venda, o que é muito positivo”, avalia Sérgio Galbinski, presidente da Associação Gaúcha do Varejo (AGV), ao destacar que o saque levará mais clientes às lojas, assim como a facilidade do serviço de troco, que permitirá ao consumidor retirar o valor que ele necessita para alguma conveniência.

No entanto, é preciso atenção na hora de fechar o caixa. Galbinski lembra que, ao contrário das operações via cartão, que ficam registradas no caixa e também têm a impressão de comprovante, os valores referentes ao pix ainda não apresentam essa possibilidade. “As empresas devem procurar algum programa de automação que permita lançar esses valores”, orienta.

Para a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL-RS), trata-se de mais uma facilidade que trará benefícios para os estabelecimentos, que poderão ter uma nova receita por meio da tarifa acertada com a instituição de relacionamento, enquanto os consumidores ganham mais opções de uso do Pix”, ressalta o presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch.

O dirigente se refere às regras anunciadas pelo Banco Central, que garantem o recebimento de uma tarifa que pode variar de R$ 0,25 a R$ 0,95 por transação, a depender da negociação realizada com instituição financeira parceira. Além disso, Koch considera que as novidades representam um incentivo a mais para que os consumidores realizem compras nos estabelecimentos.

O Pix completou um ano de funcionamento no dia 16 deste mês e, segundo o Banco Central, contabiliza, até o final de outubro desde anos, 348,1 milhões de chaves cadastradas por 112,65 milhões de usuários - 105,24 milhões pessoas físicas e 7,41 pessoas jurídicas. Cada pessoa física pode cadastrar até cinco chaves, enquanto a pessoa jurídica tem opção de registrar até 20.