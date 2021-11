Banco Central publica recorte regional sobre evolução do crédito

O Banco Central publicou ontem um boxe sobre a evolução regional do crédito no terceiro trimestre de 2021. O boxe faz parte do Boletim Regional do terceiro trimestre, que será publicado na íntegra hoje. Segundo o BC, as cinco regiões brasileiras registraram crescimento trimestral agregado do crédito de 5,2% em setembro. No segmento empresarial, foi de 3,6% e, nas operações para pessoas físicas, foi de 6,4%.

O Norte foi o principal destaque positivo, com a maior expansão no período no segmento pessoa física (8,8%) e pessoa jurídica (7,5%). O BC também ressaltou o resultado do Centro-Oeste e Sul devido à expansão das carteiras de financiamento rural.

Para as famílias, os segmentos de empréstimos pessoais, consignados ou não, predominaram na maior parte das regiões. "Adicionalmente, o crédito rural destacou-se no Norte, no Centro-Oeste e, principalmente, no Sul, em função do Plano Safra 2021/2022, cujas liberações se concentram de julho a setembro", explicou o BC.

No documento, o órgão ainda acrescentou que os financiamentos imobiliários mantiveram o crescimento no terceiro trimestre, apesar do movimento de alta da taxa Selic. Segundo o BC, o crédito às empresas também cresceu em todas as regiões, sob efeito do impulso adicional de recurso do Pronampe. "No segmento de recursos direcionados, além das operações de Pronampe, classificadas em outros créditos direcionados, destacaram-se o crédito rural no Centro-Oeste e financiamentos do BNDES no Nordeste."