Catarinense Oesa compra a Fröhlich, de Ivoti

Dono das marcas Fritz e Frida, o grupo gaúcho Fröhlich, de Ivoti, foi vendido para a empresa catarinense Oesa (integrante da holding DFS). O contrato foi assinado em 28 de outubro e o valor não foi revelado, mas o negócio já está sob análise do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Segundo documentos obtidos pela reportagem junto à autarquia federal, a Oesa argumenta que a "operação representa uma boa oportunidade para ampliar a sua capilaridade e capacidade de distribuição de produtos alimentícios para outros estados do Brasil". Enquanto, para a Fröhlich, "a alienação de sua participação possibilitará a realocação de recursos e a concentração de esforços em outros projetos de seu interesse".

O grupo gaúcho não irá se manifestar sobre o negócio. Atualmente, a Fröhlich atende mais de 14 mil clientes, movimentando em média 600 toneladas diárias de mercadorias no setor atacadista, de varejo e foodservice, e com as marcas próprias Fritz & Frida, Frily e Frilar. São 492 colaboradores que trabalham para atender 13 mil pontos de venda no Rio Grande do Sul, espalhados em 330 cidades. A distribuidora havia adquirido, recentemente, 10 caminhões para renovar a frota.

Prefeito de Ivoti, Martin Kalkmann (PP) afirma que a Fröhlich "é uma das maiores empresas do município e acreditamos que essas transações se tornem cada vez mais normais e também aumentem a arrecadação. Os empregos podem ser mantidos e inclusive ampliados".

Ao Cade, a compradora afirma que a "aquisição da Fröhlich pelo Grupo DFS não resultará em níveis preocupantes de concentração de mercado, qualquer que seja o cenário analisado, sendo que a própria dinâmica competitiva no mercado de atuação das partes afasta qualquer risco concorrencial".

O grupo DFS, nos últimos cinco anos, realizou pelo menos 35 operações que foram alvo de análise e aprovadas pelo conselho. A holding tem como foco a distribuição de alimentos e bebidas para restaurantes, hotéis, bares, lanchonetes, churrascarias, lojas de conveniência, entre outros estabelecimentos comerciais - segmento de mercado conhecido como foodservice. Em menor escala, a Oesa também atende à demanda de clientes do segmento de varejo, como supermercados, açougues e peixarias em diversos estados do Brasil.