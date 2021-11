ABRH-RS promove a cerimônia de entrega do Top Ser Humano e do Top Cidadania 2021

A Associação Brasileira de Recursos Humanos, Seccional Rio Grande do Sul (ABRH-RS) promove nesa quarta-feira (24) a cerimônia de entrega dos prêmios Top Ser Humano 2021 e o Top Cidadania 2021, na Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre, às 20h. São, ao todo, 56 premiados - 45 no Top Ser Humano, 11 no Top Cidadania. Há empresas que venceram com dois cases, pois inscreveram-se em 2020 e o processo de avaliação foi acoplado ao deste ano por conta do cenário pandêmico vivido no período.

Durante a premiação, o presidente do Conselho de Administração da Companhia Vontobel de Investimentos, Ottomar Vontobel, será homenageado como Personalidade Top Ser Humano 2021. Entre as empresas vencedoras, cinco delas serão condecoradas com o Prêmio Mérito Top Ser Humano, concedido para organizações que são premiadas cinco vezes em um período de seis anos, e são elas: STIHL, Sabemi, Irani, InBetta e CCG Saúde.

Para a presidente da ABRH-RS, Crismeri Delfino, reconhecer ações e iniciativas de organizações que desenvolvem o bem-estar social, a qualidade de vida, a segurança e a saúde dos colaboradores, em meio ao cenário atual de desafios complexos, é fundamental para que as melhores práticas de gestão de pessoas possam ser inspiradoras para outras empresas. “É motivo de orgulho entregarmos uma distinção para empresas que diferenciam-se no mercado com práticas contínuas de gestão de pessoas e cidadania, em meio a um período que demandou uma atuação ainda mais focada no cuidado e no zelo com os colaboradores e com a sociedade em geral. Os méritos coroam o trabalho de reinvenção e de inovação aplicado para valorizar profissionais e contribuir para melhores resultados nas organizações e para o desenvolvimento social da população em geral, gerando qualidade de vida e bem-estar. Inclusive, acrescentamos uma nova modalidade para que as empresas pudessem inscrever cases sobre o enfrentamento da crise gerada pelo coronavírus”, afirmou a presidente da ABRH-RS, Crismeri Delfino.

O Top Ser Humano foi criado em 1993 para reconhecer iniciativas que valorizam o ser humano como diferencial estratégico para o crescimento das pessoas e das empresas. Já o prêmio Top Cidadania, criado em 2001, reconhece as ações sociais realizadas pelas organizações na comunidade gaúcha. Neste período, o Top Ser Humano já premiou 547 cases e o Top Cidadania 198.