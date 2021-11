Alta do minério e expectativa de avanço da PEC anima Ibovespa, apesar de NY

O Ibovespa mira recuperação nesta terça-feira (23), apesar da continuidade das preocupações fiscais locais. O ganho do índice Bovespa, que ontem fechou em baixa de 0,89%, encerrando na mínima aos 102.122,37 pontos, vem do alta expressiva do minério de ferro na China. No mercado futuro chinês, subiu quase 10% e, no à vista, no porto de Qingdao, encerrou com elevação de 4,39%, a US$ 99,83 a tonelada, o que beneficia os papéis ligados a commodities metálicas na B3 e, consequentemente, dar impulso à Bolsa.

Às 10h42, por exemplo, as ações da Vale ON subia 4,82% e Usiminas PNA avançava a 7,22%. O Ibovespa, por sua vez, tinha valorização de 0,95%, aos 103.093,88 pontos.

No entanto, sinais variados no pré-mercado de ações de Nova York, pendendo para o negativo, e dúvidas constantes sobre a condução fiscal no Brasil aparecem como limitadores a essa elevação do índice Bovespa. O dólar e os juros futuros já reagem em alta.

As negociações em torno da PEC dos Precatórios ficam no radar e podem gerar volatilidade, à medida que a folga com o projeto seria de R$ 106,1 bilhões, e não R$ 91,6 bilhões como previsto. Isso e mais a possibilidade de o governo tornar o Auxílio Brasil permanente devem realimentar os temores em relação ao cumprimento fiscal.

O eventual fatiamento da PEC dos Precatórios, que tende a empurrar o pagamento para o próximo ano, aumenta o espaço fiscal de forma indiscriminada, o que gera preocupação, reconhece Vitor Miziara, da Critéria Investimentos. "Quando se fatia, começa a negociar, a abrir espaço e todo mundo começa a usar isso classe política, lembrando que ano que é vem é ano de eleição", diz em nota.

Entretanto, Rodrigo Natali, diretor de estratégia da Inversa, pondera que o fato de o mercado já ter me mente qual deve ser a cifra na folga fiscal pode abrir espaço para recuperação. "Claro que há dúvidas sobre como serão os gastos com Auxílio Brasil, com eventuais emendas e salários possível reajuste para servidores. O fato é que o mercado sabe qual deve ser o espaço fiscal no sentido de dar previsibilidade e que o teto de gastos continua", afirma.

O líder do governo e relator da PEC no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), disse que quer que o assunto evolua, a fim de concluir o parecer ainda hoje. Com isso, o texto poderá ser votado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na quinta-feira e em seguida ir a plenário. Disse ao Broadcast Político ainda estar buscando votos para aprovar o texto sem mexer em dois pontos centrais: o limite para pagamento de precatórios a partir do ano que vem e a mudança no cálculo do teto de gastos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou, no entanto, que a votação final deve ficar para a próxima semana.

Em Nova York, os índices futuros têm sinais divergentes. Há pouco, os EUA anunciarem liberação de 50 milhões de barris de petróleo de suas reservas estratégicas na tentativa de conter os preços e os impactos sobre a inflação mundial. As cotações da commodity até aceleraram a queda após a notícia, mas depois passaram a subir moderadamente.

"O entendimento no mercado é de o volume é baixo. Além disso, a Opep já citou que talvez reveja o processo de aumento de sua produção diária. Se sentir que a quantidade de barris liberada de países, vai cortar, em vez de aumentar como tem feito mês a mês. O recado foi dado,e o preço do petróleo sentiu passou a subir", avalia o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus.

As ações da Petrobras sobem refletindo ainda mais a possibilidade de pagamento forte de dividendos. A empresa anunciou a distribuição da remuneração aos acionistas de R$ 2,195126 por ação ordinária e preferencial a título de dividendos e R$ 1,055361 bruto por ação ordinária e preferencial de juros sobre capital próprio (JCP).

Além disso, está no radar a notícia de que a Petrobras reforçou que não há qualquer definição ou decisão sobre a venda de sua participação na Braskem. Mais cedo, o presidente da companhia, Joaquim Silva e Luna, criticou, em audiência no Senado, uma possível taxação às exportações de petróleo bruto pelo Brasil, afirmando que isso poderia gerar insegurança jurídica e afastar investidores do País, em um momento em que a estatal tenta vender parte das suas refinarias. Afirmou que outras medidas poderiam ser tomadas para reduzir a volatilidade do preço dos derivados do petróleo no mercado interno, como a criação de um fundo estabilizador usando os dividendos da Petrobras, que serão recorde este ano.

Às 10h55, as ações da Petrobras subiam 2,01% (PN) e 1,75%(ON).