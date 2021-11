Coca-Cola Femsa Brasil abre inscrição para Programas de Estágio e Trainee

A Coca-Cola Femsa Brasil, maior engarrafadora de produtos Coca-Cola no mundo em volume de vendas, abriu neste mês o período de inscrição para os programas de estágio e trainee 2022. Criado para desenvolver talentos, os programas têm por objetivo oferecer aos participantes experiências nas principais áreas do negócio e mentoria individual com os líderes da companhia. As vagas estão disponíveis para atuação nas áreas de administração e finanças, recursos humanos, comercial, supply chain, marketing e novos negócios. Serão oferecidos bolsa auxílio e benefícios.

Para participar do programa como trainee é necessário ter mobilidade geográfica para atuar em qualquer unidade da companhia e até dois anos de formação em graduações com duração de 4 anos. É desejável que o profissional tenha inglês, e será aplicado teste para medir o nível de conhecimento no idioma. Após aprovado, o participante terá a oportunidade de se relacionar com profissionais de diversas áreas, aprender sobre estratégias, mercado, tecnologias, clientes e consumidores, e ter acesso a preparação técnica e comportamental. O objetivo é formar futuros líderes. Durante o Programa, com previsão de duração de 24 meses, os participantes vão desenvolver projeto que permita pôr em prática todo o aprendizado.

Já os estagiários terão experiências complementares à vida acadêmica com o desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais voltadas para o mercado de trabalho. Para aprofundar o conhecimento no negócio, os futuros profissionais vão participar de um “job rotation” pelas principais áreas da companhia a fim de conhecer a operação e áreas administrativas. Todos os cursos são aceitos e o único requisito, além da disponibilidade para atuar durante 30 horas semanais, é que a formação aconteça até dezembro de 2023. Assim como no programa de trainee, o inglês será testado.

Inscrição high tech

Em parceria com o Bettha, startup do Grupo Cia de Talentos, o processo de seleção será 100% digital e utilizará uma plataforma “gamificada” – com elementos de games –, focada na experiência do usuário e inspirada em metodologias ágeis.

Toda a inovação que está presente no DNA da Coca-Cola Fems Brasil também será colocada em prática no processo de seleção que utiliza, entre diversas ferramentas, a inteligência artificial. Toda tecnologia é colocada a serviço dos profissionais de RH que conseguem gerenciar e avaliar as etapas do processo de recrutamento e seleção de maneira assertiva na escolha dos profissionais, tornando o processo mais aberto à diversidade.

Os interessados em participar dos Programas de Estágio e Trainee da Coca-Cola Femsa Brasil devem cadastrar seus currículos no site https://www.bettha.com/jovenstalentoscocacolafemsa e informar o código de direcionamento para as vagas disponíveis.