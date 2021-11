Caixa doa mobiliário a entidades filantrópicas no Rio Grande do Sul

A Caixa está em busca de entidades que tenham interesse em receber doações de mobiliário, como armários, mesas, poltronas, gaveteiros, cadeiras e longarinas. A ação se destina a instituições filantrópicas Mas atenção que o prazo é curto: até o dia 26 deste mês, informou o banco.

São mais de 5 mil itens para transferir a interessados que atendam aos requisitos do programa Caixa Mais Solidária. A inscrição é pelo site do banco. O projeto foi lançado em 2021 e abrange ações de responsabilidade socioambiental.

Entidades habilitadas poderão fazer a retirada do mobiliário em Porto Alegre.

A seguir , o passo a passo de como participar:

Passo 1 - Credenciamento: as entidades interessadas realizam o cadastramento no endereço www.caixa.gov.br/doacao, onde está publicado o regulamento com todas as informações sobre a documentação para a inscrição. No site, a instituição requerente indica os itens de mobiliário de preferência para recebimento.

Passo 2 – Análise cadastral: as instituições cadastradas passam por etapa de análise dos dados e documentos encaminhados. Para se habilitar, as entidades devem ser pessoas jurídicas sem fins lucrativos, que estejam constituídas como associações, fundações, escolas públicas, entidades filantrópicas, órgãos de segurança pública e de defesa ambiental que atendam aos requisitos previstos no regulamento.

Passo 3 – Retirada dos móveis: a instituição é comunicada por e-mail do resultado da análise. Caso esteja habilitada a participar do programa, a instituição recebe a lista de itens com os quais foi contemplada e as instruções necessárias para efetuar a retirada da doação.