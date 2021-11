Agências da Caixa retomam horários pré-pandemia a partir de terça

A Caixa Econômica Federal informou, em nota divulgada neste sábado (20), que suas agências voltarão a atender, a partir de 23 de novembro, no horário que era praticado antes da pandemia. No Rio Grande do Sul, as agências voltam para o horário das 10h às 16h.

"Os horários regulares de abertura e fechamento das unidades variam de acordo com as especificidades de cada região e serão praticados desde que a legislação municipal não determine padrão diferente do estabelecido anteriormente", trouxe a nota da instituição.

Segundo o texto, os clientes podem pesquisar os detalhes sobre o horário de funcionamento das agências no site da Caixa.

"Priorizando a segurança e o bem-estar de clientes e empregados, o banco vai manter os cuidados necessários para prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da Covid-19, como a disponibilização de álcool em gel em todas as unidades".

O banco alterou os horários de funcionamento durante a pandemia, antecipando horários de abertura e fechamento também para viabilizar o pagamento do auxílio emergencial. Na maioria do País, o horário de abertura das agências bancárias ocorre às 10h, com encerramento às 16h.