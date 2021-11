Prefeitura lança Programa de Empreendedorismo Feminino em Porto Alegre

prefeitura.poa.br/empreendedorismofemininopoa No Dia do Empreendedorismo Feminino, Porto Alegre passou a ter um programa alusivo, lançado em evento que aconteceu durante a tarde desta sexta-feira (19), reunindo cerca de 40 pessoas na Casa D -Descentralização da Cultura. Uma das ações será o mapeamento de iniciativas na Capital, que possam ser impulsionadas através de capacitação, suporte financeiro ou digital. Na ocasião, também foi lançado o site, construído com o Pacto Alegre e outras entidades da cidade.

A ação coordenada pelo Executivo Municipal é integrada pelo Gabinete de Inovação e do Gabinete da Primeira-dama, com a participação do Gabinete de Comunicação Social, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Fundação de Assistência Social e Cidadania (FASC), Secretaria Municipal de Cultura e da Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre (Procempa).

Segundo os discursos de lançamento do programa, o objetivo é apoiar e promover iniciativas da Capital. "Os primeiros passos serão reconhecer as trajetórias, para mapear o que já se tem de iniciativas, para depois escutar as demandas das pessoas envolvidas", explicou o secretário de Inovação, Luiz Carlos Pinto. "Antes de desenhar as políticas, é fundamental conhecer o que é mais urgente", completou.

Para esse primeiro momento, o grupo de trabalho em torno da ação irá criar um fórum de debate sobre empoderamento e caminhos de capacitação para mulheres empreendedoras. "Esta ação terá suporte do programa de microcrédito da Prefeitura", destaca o titular da pasta de Inovação. Segundo ele, o projeto fará parte do eixo de Fomento à Inovação e Empreendedorismo do gabinete e vai estabelecer conexões com ações de outras pastas e órgãos da prefeitura.

"Nos comprometemos em manter este fórum permanente, e assim que forem estabelecidas políticas para o programa, já iremos colocar elas em desenvolvimento, para fazer um balanço da ação daqui a 365 dias", afirmou Pinto. "A ideia é que Porto Alegre se torne uma cidade mais amigável ao empreendedorismo feminino. Queremos impactar o maior número de mulheres interessadas em participar deste programa"

De acordo com levantamento da Global Entrepreneurship Monitor(GEM/Sebrae/2018), o Brasil tem a 7ª maior proporção de mulheres entre os empreendedores iniciais. Ainda assim, os dados revelam que a maioria das mulheres empreendem por necessidade (44%) - ao contrário dos homens (32%). Quando donas de negócio, elas ganham 22% a menos que empreendedores homens. Diferentemente da ala masculina, uma grande parcela de empreendedoras trabalha em casa e tem menos acesso a empréstimos nos bancos.

"Em nossas idas a comunidades em situação de vulnerabilidade social, vimos que as mulheres que se tornam empreendedoras por necessidade se esforçam e se dedicam muito pela sobrevivência das suas famílias", destacou a primeira-dama. "Algumas delas, por exemplo, fazem bolo de madrugada para vender durante o dia. É para estas mulheres que lançamos este programa", destacou Valéria Leopoldino.

A primeira-dama ainda ressaltou o trabalho de empreendedorismo social realizado pela equipe de seu gabinete em comunidades da Capital e agradeceu aos parceiros. Alguns estavam presentes no evento, a exemplo da articuladora dos coletivos POA Inquieta e Ponta Cidadania, Fernanda Serqueira. Para ela, o impacto do programa deve ser maior em redes de mulheres de baixa renda. "Vai possibilitar que elas possam se capacitar neste momento de retomada econômica em meio à pandemia, para fazer com que seus negócios cresçam, uma vez que a maioria delas acaba levando como dá, por pura necessidade", avalia.

A articuladora afirma que será possível ajudar no mapeamento destas empreendedoras a partir de diversos coletivos e ONGs focados em levar cidadania para comunidades carentes. O prefeito Sebastião Melo também destacou que o programa de empreendedorismo feminino "significa geração de novas oportunidades de trabalho e renda, que são de grande importância, nesta época difícil de pós-pandemia e retomada econômica, para dar dignidade e independência financeira a muitas mulheres" da cidade.

O programa tem o apoio de outros coletivos, entidades e organizações sociais como Pacto Alegre, Abedesign, Tecnopuc, Senac, Sebrae, Imed, Anima, Co.nectar Hub Sindilojas e Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia (Comcet). No encontro desta sexta-feira, o grupo promoveu uma conversa sobre vivências de empreendedoras, que relataram suas histórias pessoalmente e outras passaram seus depoimentos através de vídeos, falando de protagonismo social e de independência financeira.