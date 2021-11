Cartão Cidadão tem alta procura e gera fila em Porto Alegre

A retirada do Cartão Cidadão - pelo qual através será pago o benefício do programa Devolve ICMS, anunciado pelo governo do Rio Grande do Sul em outubro - teve alta procura e fila no Ginásio Gigantinho, na região Centro-Sul de Porto Alegre.

A retirada do cartão está ocorrendo entre os dias 16 e 26 de novembro por ordem alfabética. Nesta sexta-feira (19), foi aberta a retirada para chefes de família cujo o nome inicie com as letras H, I e J. A partir de segunda (22), será a vez das iniciais K e L.

O programa vai pagar pelo menos R$ 100,00 para mais de 432 mil famílias de baixa renda residentes no Estado. A partir do segundo trimestre de 2022, o planejamento é que seja adicionada uma parcela variável ao pagamento fixo, referente aos gastos das famílias registrados na Nota Fiscal Gaúcha. Quem pedir o CPF na nota poderá ter seus gastos com ICMS mensurados pelo governo, e ter o valor devolvido em complemento ao benefício regular de R$ 100,00.

A retirada ocorrerá exclusivamente nas datas descritas. A partir de então, o pagamento das parcelas será feita diretamente no cartão, sem a necessidade de locomoção do beneficiário. O cartão funcionará na modalidade débito, com senha, em todos os estabelecimentos que possuem a máquina Vero Banrisul. São mais de 140 mil estabelecimentos, como supermercados, postos de gasolina, farmácias, padarias, entre outros, com forte presença inclusive nos bairros.

Para estarem aptas a receber o benefício, as famílias precisam serem inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e receber o Bolsa Família; ou serem inscritas no CadÚnico e o titular familiar ter algum dependente matriculado na rede estadual de ensino médio regular.

Datas de entrega por ordem alfabética do titular do cartão