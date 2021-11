Bradesco terá linha de R$ 75 bilhões para MPEs

O Bradesco vai abrir uma linha de crédito pré-aprovado de R$ 75 bilhões, direcionada a pequenas e médias empresas, e com taxas a partir de 0,90% ao mês. De acordo com o banco, a modalidade poderá atender cerca de 1 milhão de clientes, que tenham faturamento anual de até R$ 30 milhões.

Os empréstimos, segundo a instituição, ajudarão a reforçar as concessões em um período de demanda acentuada. No final do ano, cresce a demanda das pequenas e médias empresas por capital de giro, em um cenário de maior movimentação no comércio e antecipação do 13º salário, por exemplo. Neste ano, a reabertura da economia com o arrefecimento da covid-19 incrementa ainda mais essa necessidade de recursos.

O presidente do Bradesco, Octavio de Lazari Junior, afirma que o banco busca atender a essa demanda no primeiro Natal após o começo da vacinação contra a covid. Ele lembra ainda que o segmento tem importante participação na geração de empregos no País. "Nosso DNA é o crédito e estamos atentos às oportunidades de mercado", afirmou Lazari.

Segundo ele, o Bradesco tem tecnologia intensiva para fazer a gestão dos riscos e dar agilidade aos negócios. "Somos um banco alinhado a todos os ciclos dos clientes, desde os construtivos até os mais desafiadores."

As pequenas e médias empresas são parte importante da expansão da carteira do Bradesco, com crescimento de 35,3% nos últimos 12 meses, de acordo com o banco, o maior entre os segmentos. Essa expansão ficou acima da registrada pelo restante da carteira, de 16,4%.

O banco dará acesso à linha de crédito pré-aprovado através de suas agências físicas de varejo, além dos canais digitais, o que inclui o mobile, que já responde por mais da metade da produção da carteira do Bradesco.