ACPA e Hub Navi firmam parceria para fomentar empreendedorismo em Porto Alegre

A Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) e o Hub Navi, aceleradora de empresas de base tecnológica focada em ciência de dados e inteligência artificial liderado pelo Tecnopuc e pela Wisidea Ventures, firmaram, na manhã desta quinta-feira (18), uma parceria que tem por objetivo o fomento do empreendedorismo na Capital gaúcha.

Associação e aceleradora querem tornar Porto Alegre uma referência para abertura de startups com foco em inovação e tecnologia. Para isso, assinaram um termo de cooperação que prevê a realização de uma série de eventos, ainda a serem marcados, com o objetivo de aproximar os empresários das startups para que juntos encontrem soluções inovadoras para as necessidades do mercado.

O Hub, criado em junho com o propósito de conectar empreendedores, pesquisadores, investidores, estudiosos e interessados, terá também uma sala do Palácio do Comércio, prédio que sedia a ACPA. O primeiro evento resultante da parceria ocorreu nesta quinta-feira: um painel com o tema “Startup City: como tornar Porto Alegre uma referência internacional em empreendedorismo”.

“O evento marca o início de um projeto conjunto para o incentivo de startups que alavanquem o ambiente de negócios da nossa cidade, em especial no segmento do comércio e do turismo”, explica Fernando Villarinho, vice-presidente da ACPA.

A parceria não tem um fim em si mesma. Ela pretende ser mais um componente para ajudar na melhoria do ambiente da cidade para o empreendedor e para o investidor. "Se a gente quer transformar Porto Alegre numa força, a gente não pode ter só o Tecnopuc agindo, só três universidades, a prefeitura agindo. Precisamos de toda a sociedade agindo”, disse Leandro Pompermaier, gestor de relacionamentos e negócios do Tecnopuc.

“Nós sempre pensamos na questão de como a gente consegue entregar valor. Criamos essa meta estratégica para nos próximos 10 anos conseguir desenvolver mil negócios inovadores. Isso começou a se trabalhar de várias formas na cidade para que não fosse uma força única do Tecnopuc, e sim um cidade que pudesse trazer essa força”, concluiu Pompermaier.

Para Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, secretário municipal de Inovação da Capital e coordenador do Pacto POA, “o Navi vai dar uma rota de trabalho muito importante para a cidade. Empreendedor é aquele que inicia algo novo, que vê o que ninguém vê e parte para a ação. Queremos preparar um ambiente que gere possibilidades a ele”.

Segundo ele, o município “avança muito na cultura de fomento ao empreendedorismo, mas a gente ainda não está conseguindo transformar isso em índice. Estamos em 9º no Índice Cidades Empreendedoras 2020, e nossas notas mais fracas são justamente em ambiente regulatório e cultura empreendedora. Precisamos mostrar o que estamos fazendo”.

“Porto Alegre precisa ser conhecida como a cidade em que é mais fácil testar novas opções de tecnologias, de processos e de soluções urbanas”, deseja o secretário