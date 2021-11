Caixa diz ter 7 iniciativas com investimento de R$ 54 mi de fundo socioambiental

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou nesta quinta-feira (18) que o banco público já conta com sete iniciativas de investimento de seu fundo socioambiental, com liberação de R$ 54 milhões. A meta é chegar ao final do ano com 10 iniciativas.

Guimarães apresentou no período da manhã em teleconferência os resultados trimestrais do banco, anunciados mais cedo na mesma quinta-feira.

O presidente da Caixa destacou que, pela primeira vez em 10 anos, os três balanços do banco de 2021 foram publicados sem nenhuma ressalva. O banco caminha para lucro anual recorde em 2021.

A retirada das ressalvas por parte das auditorias independentes que avaliam os números, disse Guimarães, seja do balanço da CAIXA, do FGTS e FI-FGTS 4, demonstram os esforços de uma gestão com boa governança e transparente.

Na apresentação, Guimarães citou números do programa Caixa Tem que, segundo ele já teve "milhões de concessões", em empréstimos que vão de R$ 300,00 a R$ 1000,00, em até 24 vezes.

O Caixa Tem é o aplicativo de contas digitais da Caixa, que foi impulsionado pelo pagamento do auxílio emergencial durante a pandemia. Para Guimarães, este é o maior programa de inclusão de crédito do Brasil.

Nos nove primeiros meses do ano, a base do Caixa Tem ganhou mais 6,9 milhões de novos dispositivos, e processou 1,8 bilhão de transações eletrônicas e financeiras. Ao todo, foram 66,4 milhões de downloads do aplicativo.