Scheer mantém expansão com reposicionamento de mercado

Com exportações para 85 países, a Scheer Churrasqueiras e Parrillas se consolidou como a maior fabricante de churrasqueiras profissionais do mundo. Além das principais churrascarias brasileiras, a empresa com sede em Caxias do Sul fornece equipamentos para restaurantes e hotéis nos cinco continentes, executando, em média, 1 mil projetos por ano.

Com os clientes severamente prejudicados pela pandemia, como restaurantes fechados no mundo todo, a empresa teve que se reposicionar e centrou esforços no segmento residencial. Dessa forma, conseguiu manter o crescimento médio de 20% ao ano, equivalente ao registrado nos anos pré-pandemia.

Nesse período, a Scheer lançou produtos em tempo recorde, em apenas 20 dias. Foram 17 lançamentos na linha residencial - até o final do ano serão mais oito -, além dos investimentos em mídias e vendas online. "Precisamos atender os diversos perfis de cliente. Sejam os que gostam de um produto mais sofisticado ou os que buscam soluções mais econômicas e equipamentos mais compactos", revela Mauricio Della Giustina, diretor comercial, informando que a empresa também aumentou os prazos de pagamento. "Assim, conseguimos compensar a retração das vendas corporativas e manter a média de vendas como um todo", completa.

As vendas da linha residencial mais que dobraram nesse período. Além do churrasco convencional, os equipamentos vêm sendo muito usados no preparo de hambúrgueres, que caiu no gosto do brasileiro, de Norte a Sul. Também são opções no preparo de tipos de grelhados. Os equipamentos são indicados para casas ou apartamentos, em áreas externas ou internas. "A proposta é possibilitar que o mesmo equipamento e o processo de cocção das carnes, usado pelas melhores churrascarias e restaurantes especializados do mundo, possa ser adaptado também ao uso doméstico", acrescenta Daniel Viapiana, CEO da indústria.

Um dos pilares da liderança da Scheer nesse mercado é o desenvolvimento constante de inovações, muitas delas exclusivas e patenteadas. Recentemente, para dar maior agilidade na linha de produção e melhorar a qualidade dos equipamentos, a empresa investiu em novos maquinários de ponta para corte a laser e dobra e solta. Dessa forma, os novos produtos saem da fábrica com até 15 dias de antecedência.

O mais recente equipamento é o Parrilla Mendoza, composto por um sistema de grelhas móveis, método criado no Uruguai e Argentina, que cada vez ganha mais adeptos no Brasil. O formato das grelhas, inclinadas em V, possibilita que a gordura escoe, contribuindo para uma carne mais macia e tenra. Também pode ser usado o formato convencional (redondo), mais comum no mercado brasileiro. O equipamento dispõe de braseiro isolado, que pode ser alimentado a carvão ou lenha, que queima separadamente, sem direcionar a fumaça e defumar os cortes. As carnes são assadas apenas sob a brasa incandescente. Os volantes móveis possibilitam a regulagem precisa da altura das grelhas, ajustando a intensidade do calor, conforme o ponto ideal para cada carne e corte.