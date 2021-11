Novo Muro da Mauá será inaugurado na sexta-feira

Nesta sexta-feira (19), será revelada ao público a revitalização do Muro do Mauá, no Centro Histórico de Porto Alegre. Adotada em parceria com o consórcio Sinergy/HMídia por um período de dois anos, a estrutura será repaginada, recebendo pinturas artísticas alusivas aos 250 anos da Capital gaúcha, que serão comemorados em 26 de março de 2022, além de painéis de publicidade de investidores e 25 jardins verticais.

Nesta primeira etapa, que fica exposta até o aniversário de Porto Alegre, 11 painéis contarão curiosidades e trarão registros históricos sobre a fundação do "porto dos casais". O muro terá novas artes, que mudarão a cada quatro meses durante os dois anos de concessão.

As telas artísticas terão QR codes com informações aprofundadas referentes às imagens, que serão entrecortadas por reproduções de obras clássicas cedidas por cinco museus gaúchos - pinacotecas Ruben Berta e do Instituto de Artes da Ufrgs, Margs, MACRS e Fundação Iberê Camargo -, em uma espécie de exposição ao ar livre. Cada um dos 11 painéis terá 30m². O principal artista envolvido na concepção do projeto é o porto-alegrense Rafael Braga.

A ideia inicial era liberar a nova pintura do muro apenas em março do ano que vem. Porém, o lançamento foi antecipado para 'embelezar' uma das vias mais utilizadas da Capital para as festas de final de ano.

"Vamos chamar essa primeira fase de "raízes". Queremos mostrar todas as referências de Porto Alegre em suas raízes. Daqui a quatro meses, vamos montar uma linha do tempo para contar a história da cidade. Ainda vai ter o ciclo da literatura, da música, com o rock gaúcho, e assim por diante", conta Eduardo Ferreira, diretor da Sinergy, empresa responsável pelo conceito do projeto.

"A publicidade de rua sempre teve essa conotação de poluir a cidade, mas acreditamos no embelezamento urbano. Esse mosaico que mistura arte, cultura, entretenimento e publicidade é uma maneira nova de fazer o nosso meio mais belo, e tornar a publicidade algo que as pessoas vão querer instagramar, tirar foto", afirma Ferreira.

A publicidade ocupará 15% do espaço, e apresentará investidores que reuniram quase R$ 2,7 milhões para realizar o projeto. Serão 12 painéis de publicidade, com 9m² cada.

Parte dos 750 metros do muro ainda terá mais de 25 áreas verdes com jardins verticais. "Antecipamos a data para que esse envolvimento alegrasse a cidade próximo ao Natal, após essa pandemia que nos castigou muito. Dar um visual, um colorido, enaltecendo o que temos de mais importante que é Guaíba" afirmou o diretor da HMídia, João Pedro Silveira.

"Uma cidade com o nome Porto Alegre estava um pouco triste. Procuramos representar o muro em todos os conceitos que são extremamente importantes na cidade. É importante, também, os jardins verticais para representar o verde que é tão importante para o mundo hoje", disse Silveira.

Além do conceito artístico, as três paradas de ônibus no trecho foram reformadas, tiveram o mobiliário modernizado e a calçada e os canteiros também receberam melhorias. O lançamento oficial vai ocorrer ao fim do dia 19 de novembro, em uma solenidade exclusiva para autoridades e convidados, por volta das 18h30min, no local.

Concluído em 1974, o Muro da Mauá foi erguido para evitar desastres como o da grande enchente de 1941, que atingiu severamente Porto Alegre. Ele faz parte de um sistema complexo e integrado de proteção contra cheias do Guaíba e se estende para muito além da Avenida Mauá, somando mais de 2,6km de comprimento. Está ligado a 19 casas de bombas e 14 diques. As paredes visíveis do muro - feitas de concreto armado maciço - têm em média 3 metros de altura e outros 3 metros ficam abaixo do solo.