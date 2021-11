Grupo Emiliano estreia em Porto Alegre com nova bandeira de hotéis

O Grupo Emiliano vai estrear em Porto Alegre. A tradicional bandeira da hotelaria de luxo criou a marca V3rso, um novo estilo de hospedagem, customizado por meio de uma plataforma digital. Ela agrega tecnologia, personalização e curadoria de serviços. Além da capital gaúcha, a nova modalidade de também será lançada em São Paulo.

O empreendimento integra um complexo maior, construído pela incorporadora Melnick em parceria com a Dallasanta. São três torres, que formam Nilo Square, na avenida Nilo Peçanha 1.700, em uma área de 16 mil metros quadrados na esquina com a rua Tomaz Gonzaga. Duas residenciais serão residenciais, e uma de uso misto – nesta, além de lojas de conveniência e unidades residenciais, haverá 64 apartamentos de hotel da marcar V3rso, do Grupo Emiliano.

O Valor Geral de Vendas (VGV) é estimado em 650 milhões. O total a ser desembolsado no empreendimento não foi revelado.

CEO do Grupo Emiliano, Gustavo Figueiras diz que se trata de um conceito inovador, com foco no cliente e o mesmo nível de qualidade oferecido nas demais unidades do grupo. Figueiras avalia que se trata de um produto inovador, com praticidade e que “permite a customização" através de plataforma digital.

Com o uso da plataforma, as pessoas podem programar tudo aquilo que desejam em seu quadro. Há sistema de controle de quarto inteligente e automação de elementos como luzes, janelas, ar-condicionado, além da vantagem, por exemplo, de não precisar fazer o check-in, ou até mesmo mudar, de última hora, o tempo de permanência, uma vez que a plataforma trabalha com modo pré-pago. Este modelo também permite operar com preços diferenciados.

O cliente também pode usufruir de facilidades como coworking, academia, restaurante, entre outros. O CEO do Grupo Emiliano ainda destaca que existe a busca pela experiência do cliente para que ele se sinta em sua própria casa. “Para que as coisas funcionem de acordo com os seus hábitos”, explica.

Para o vice-presidente de Operações da incorporadora Melnick, Marcelo Guedes, a parceria com o Grupo Emiliano está alinhada ao propósito das empresas. Guedes comemora a parceria, explicando que é um projeto discutido há anos e que a Melnick buscava no mercado um formato de negócios igual a este. “Nós queríamos entregar mais do que produtos imobiliários, procuramos um pouco mais de conveniência e de serviços para os clientes”, salienta.

Figueiras e Guedes estiveram no Jornal do Comércio para apresentar a iniciativa. Eles foram recebidos pelo diretor de Operações do JC, Giovanni Jarros Tumelero.