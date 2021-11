Três aeroportos gaúchos passam ao controle de companhia privada

Três aeroportos gaúchos acabam de sair do controle federal, da estatal Infraero, para a gestão de uma companhia privada. O ato de transferência foi em Brasília, na sede do Ministério de Infraestrutura (MInfra) nessa sexta-feira (12). A CCR Aeroportos vai começar a transição nos terminais de Bagé, Pelotas e Uruguaiana, período que deve ir até o fim do primeiro trimestre de 2022.

Neste estágio, pessoal da Infraero permanece para repassar e acompanhar a mudança no comando. Os três terminais também têm status de aeródromos internacionais, só não têm voos com este tipo de destino. A previsão do contrato, com duração de 30 anos, é de investimentos de R$ 206 milhões nos três primeiros anos da concessão.

Os ativos foram leiloados na 6ª rodada de concessões aeroportuárias, realizado em abril passado. O ministro substituto da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, o diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Juliano Norman, e a CEO da nova gestora, Cristiane Gomes, formalizaram a nova condição de nove terminais no Sul.

Além dos três do Rio Grande do Sul, estão no pacote ainda os complexos de Curitiba, Foz do Iguaçu, Londrina e Bacacheri, no Paraná, e de Navegantes e Joinville, em Santa Catarina. Os investimentos previstos nas nove operações soma R$ 2,9 bilhões. O lance no leilão teve ágio de 1.534,36% em relação ao mínimo inicial de R$ 130,2 milhões.

Sampaio informou, em nota da pasta, que espera que os investimentos comecem "de imediato". As medidas iniciais devem focar a melhoria dos padrões operacionais dos aeroportos, com ações que vão desde reforma de banheiros à oferta de internet gratuita aos viajantes, diz o MInfra.

Os aporte de maior fôlego serão na adequação da estrutura para suportar a previsão de maior fluxo. Terminais devem ter ampliação de capacidade de transporte de passageiros, modernização de pontes de embarque, equipamentos e pistas de pouso, e aumento de capacidade operacional e de pátios de aeronaves.

Os nove terminais movimentaram 1,4 milhão de passageiros até setembro de 2021. A previsão é que o número salte para 27 milhões de passageiros/ano até 2050. Já a movimentação de carga passará das 14,1 mil toneladas neste ano para 103,7 mil toneladas no mesmo período, conforme estimativa da Anac. Os investimentos também devem gerar 48 mil postos de trabalho nos 30 anos do contrato.