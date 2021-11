Impacto do projeto da hidrovia Brasil-Uruguai é tema de audiência no Palácio Piratini

ativação da Hidrovia da Lagoa Mirim O impacto positivo da futura retomada da navegação comercial na Lagoa Mirim, ligando o sul do Estado e o norte do Uruguai, foi tema de audiência de comitiva do país vizinho no Palácio Piratini, nesta sexta-feira (12). Recebido pelo vice-governador Ranolfo Vieira Júnior e pelo secretário de Planejamento e Gestão, Claudio Gastal, o grupo tratou do projeto de, que integra a chamada Hidrovia do Mercosul, projeto da década de 1960, e considerado fundamental para alavancar o desenvolvimento econômico integrado das nações do bloco.

Ranolfo destacou que o projeto em questão trará avanços ao desenvolvimento regional conjunto, especialmente nas áreas de infraestrutura e logística, e confirmou o interesse do Estado na consolidação do comércio via modal hidroviário, garantindo que a pauta terá o devido encaminhamento da parte do governo.

Para a cônsul do Uruguai em Porto Alegre, Liliana Buonomo, o país está alinhado ao governo do Estado nesse sentido, e vem desde a Expointer intensificando os debates sobre o tema, tratado, inclusive, em audiência de autoridades uruguaias com o governador Eduardo Leite.

"O vice-governador confirmou o compromisso político do governo do Estado com este projeto de unir os países pela hidrovia, assunto federal que vem avançando, e o secretário Gastal se comprometeu a manter as conversas junto ao Ministério de Infraestrutura e acompanhar o andamento da questão", disse.

Segundo ela, foi reforçado o compromisso binacional de que o projeto tenha andamento até o segundo semestre de 2022. O trecho da hidrovia que inclui a Lagoa Mirim necessita de obras de dragagem e sinalização para deslanchar, que foram incluídas no Plano Nacional de Desestatização do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) do governo federal, com leilão previsto para o ano que vem.

Atualmente, o projeto de viabilidade da obra está sendo elaborado pela empresa paulista DTA Engenharia Portuária e Ambiental, que deverá apresentá-lo ainda este ano.

delegação uruguaia esteve na cidade de Rio Grande, Nesta quarta-feira (10), aonde averiguou o funcionamento do porto da cidade, navegou pelo canal portuário e manteve reuniões na Superintendência dos Portos RS e na prefeitura local. A comitiva que cumpre agenda no Estado é formada por representantes do Ministério de Transportes e Obras Públicas do Uruguai, e liderado pelo vice-ministro da pasta, Juan Jose Olaizola.

A exploração fluvial das hidrovias é considerada fundamental para reduzir custos logísticos e gerar economia de combustível no transporte de cargas, especialmente nas de grande volume. No caso uruguaio, beneficiará diretamente cidades de vocação agrícola, especialmente produtoras de grãos, que sofrem impacto dos altos custos para envio de mercadorias via terrestre até o Porto de Montevidéu.