Sucesso há seis meses, Cais Embarcadero terá abertura oficial na próxima quinta

operação experimental Após seis meses dee mais de 300 mil visitantes, o Cais Embarcadero, em Porto Alegre, terá sua abertura oficial na próxima quinta-feira (18). O empreendimento, que caiu no gosto do público, renovou o cenário da região do Cais Mauá e reaproximou a população do Lago Guaíba, conta com diversas operações gastronômicas e de lazer, e já programa a inauguração de novas atrações.

local Situado entre o Guaíba e o Centro Histórico, oproporcionou novos usos e conveniência para a área portuária, que é em um dos cartões postais da Capital. Parceria entre o DC SET Group e a Tornak Holding, o Cais Embarcadero oferece opções de alimentação, conveniência, lazer, esporte, cultura, entretenimento, serviços e descanso ao ar livre.

Ocupando uma área total de 19 mil metros quadrados, o projeto tem como conceito principal apresentar o Guaíba de uma forma inovadora aos visitantes, e foi baseado em pesquisas feitas em docas de diferentes partes do mundo, com referências vindas de lugares como Barcelona, Lisboa, Gênova e Brooklyn, em Nova York.

Sendo um espaço privado aberto ao público, o Embarcadero oferece uma experiência com segurança e conforto aos visitantes, e mantém todos os cuidados, protocolos e precauções necessárias para o enfrentamento à pandemia da Covid-19, tendo, inclusive, recebido o selo de Turismo Responsável do governo do Estado.

Área oferece opções de alimentação e conveniência na região do Cais da Capital. Fotos: MARIANA ALVES/JC

O complexo conta com o Parquinho do Cais e uma loja-conceito da Pompéia e, desde a sua abertura, tem recebido atualizações com novas atrações, incluindo a Praça Náutica da CelebraNau. Outras novidades que devem inaugurar em breve são o Multiverso Experience, a Arena Embarcadero (Beach Tennis) e o Black Entertainment, bem como o lançamento da Rádio Embarcadero.

Com agenda de eventos ao ar livre, como a Feira Agroecológica do Cais, que ocorre às quartas-feiras, das 15h30min às 20h30min, programação sunset com DJs e possibilidade da realização de piqueniques no gramado da pracinha, a área também oferece estrutura para eventos sociais e corporativos.

As opções de alimentação contam com restaurantes e bares de frente para o Guaíba, divididos entre a Travessa Pôr do Sol, à frente do Pavilhão A7 do Cais, a Alameda Gourmet, praça de alimentação ao ar livre, e o Parque do Cais. Em breve, três novas operações gastronômicas também serão inauguradas.

O ato de abertura oficial do Embarcadero está programado para às 17h30min da próxima quinta, no Armazem 7 do Cais, próximo à Usina do Gasômetro.