Azul adiciona novos voos para Porto Alegre para levar turistas ao Natal Luz de Gramado

Com a retomada do turismo, a Azul fechou uma parceria inédita com a Gramadotur para patrocinar a 36ª edição do Natal Luz em 2021. Para levar os turistas de diversas partes do País até o Natal mais famoso do Brasil, a companhia revisitou sua malha e terá voos extras dedicados partindo de São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e Uberlândia, todos com destino a Porto Alegre. Os voos e pacotes já estão disponíveis para venda no site da empresa.

Os novos voos atendem clientes do interior paulista e do interior mineiro que querem visitar a tradicional decoração natalina que ilumina Gramado até o dia 30 de janeiro de 2022. A Capital gaúcha também receberá novas ligações para Londrina e Maringá, no Paraná. Porém, esses incrementos passarão a fazer parte da malha permanente e regular da Azul.

Além do patrocínio firmado para o evento, a Azul Viagens, operadora de turismo da companhia, desenvolveu um portfólio de produtos diferenciados para a ocasião deste ano.