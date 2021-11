BRF abre inscrições para programas de Treinees 2022

A BRF está com inscrições abertas para o Programa de Trainee Supply 2022, com 45 vagas para profissionais recém-formados de diversas áreas. O objetivo é acelerar o desenvolvimento dos profissionais selecionados, os preparando para assumir posições de liderança dentro da cadeia produtiva da BRF.

As inscrições no programa vão até 15 de dezembro, com oportunidades para atuar nas cidades gaúchas de Marau e Lajeado. As demais vagas são para as unidades da BRF de Campos Novos; Capinzal; Carambeí; Chapecó; Concórdia; Dois Vizinhos; Faxinal dos Guedes; Francisco Beltrão; Herval D'Oeste; Lucas do Rio Verde; Mineiros; Nova Mutum; Paranaguá; Ponta Grossa; Rio Verde; Tatuí; Toledo; Uberlândia; Videira e Vitória Santo Antão.

Os interessados devem ter concluído a graduação entre julho de 2019 e julho de 2021, além de ter disponibilidade para mudanças de cidade ou estado e viagens. As vagas são para as áreas de indústria, manutenção, agropecuária, garantia de qualidade e laboratório. Serão aceitos estudantes dos cursos de bacharelado ou tecnólogo de agronomia, engenharias (diversas especializações), medicina veterinária, zootecnia, biologia, biotecnologia, química, farmácia, administração e economia.

"O Programa de Trainee Supply, já em sua 3ª edição, é um enorme sucesso e oportunidade única para os selecionados ingressarem na BRF. Estamos desenvolvendo a próxima geração de líderes de nossa cadeia produtiva, proporcionando uma incrível jornada de experiências e aprendizados. Nossa Visão 2030 abre grandes oportunidades de crescimento e apostamos nesses talentos para juntos construirmos essa linda história", declara Weliton Roberto Shalabi, líder global de Recrutamento da BRF.

A seleção será 100% digital e terá como foco a análise de competências comportamentais, além de provas de raciocínio lógico e desafios com cases reais. A BRF tem adotado ferramentas de avaliação para tornar processos seletivos cada vez mais imparciais e inclusivos. Na parte de idiomas, o inglês segue como diferencial, com avaliação apenas em fases posteriores.

Inscrições

Os interessados em participar do processo seletivo devem se inscrever no site, na aba "Programas de Talentos - Programa de Trainee", até o dia 15 de dezembro. O processo será realizado totalmente online, em conjunto com um parceiro externo, especializado em programas de atração. Após a etapa de inscrições, haverá testes on-line, dinâmica de grupo, painel virtual, entrevistas on-line e uma etapa final. Os aprovados começarão a trabalhar na companhia em abril de 2022.