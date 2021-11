Mirante Laje de Pedra abre ao público nesta sexta-feira em Canela

O local estará aberto ao público todos os dias, exceto nas terças-feiras. A entrada é gratuita para que os visitantes possam conferir diversas atrações como apresentações artísticas e exposições fotográficas nas quais será possível conhecer a história e o legado do Laje de Pedra, vivenciá-lo no presente e mirar seu futuro.

O Anfiteatro Laje de Pedra tem uma estrutura de 600 metros quadrados inédita no Brasil preparada para receber até 300 pessoas ao ar livre. Seu objetivo é receber espetáculos musicais e teatrais e passar a integrar o circuito cultural do Rio Grande do Sul, tornando-se um polo de eventos da região.

O local receberá os concertos da recém-criada Orquestra Filarmônica Laje de Pedra, com mais de 30 integrantes sob a direção geral de Allan John. A iniciativa é uma realização do Instituto Cultural Laje de Pedra de fomento à arte e à cultura, preservação da memória e enaltecimento do legado do Laje de Pedra e da cidade de Canela. "Sua consolidação é mais uma maneira de estreitar os laços com a comunidade e impactar positivamente a sociedade", diz José Ernesto Marino Neto, um dos sócios da LDP Canela S/A, proprietária do hotel.

A instalação artística Casulo de Heloisa Crocco dá as boas-vindas a quem chega ao Mirante Laje de Pedra. O “envelopamento” é feito em madeira e envolve completamente o hotel até a finalização das obras de retrofit em 2024. Após, será ressignificado e incorporado à decoração do Kempinski Laje de Pedra. A obra em Canela segue uma tendência mundial de realização desse tipo de intervenção em espaços em processo de remodelagem e revitalização.

Sobre o Kempinski Laje de Pedra

O Kempinski Laje de Pedra, em Canela (RS), será o primeiro hotel da rede de luxo alemã no Brasil, em parceria com a LDP Canela S/A. Em uma área total de 61 mil m², o hotel terá 357 apartamentos, 4 restaurantes e 5 bares internacionais com amplos terraços e vistas únicas, enoteca, rooftop bar com lareira aberta, teatro e área para eventos. A previsão de abertura aos hóspedes é em 2024.