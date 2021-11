Aerolineas Argentinas reativa voo direto de Porto Alegre a Buenos Aires

Muito aguardado para encurtar tempo de viagem e desenvolver turismo e fluxo de eventos e negócios, o voo direto de Porto Alegre a Buenos Aires vai voltar à rota da aviação do Mercosul. A companhia Aerolineas Argentinas informou que a ligação será reativada.

Por nota, enviada a entidades e trade de agências nessa quarta-feira (10), a companhia comunicou que as viagens começam em 2 de janeiro de 2022. Serão três frequências semanais - quarta-feira, sexta-feira e domingo -, entre o Aeroporto Internacional Salgado Filho e o Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery.

De Buenos Aires, o voo AR1232 parte 20h30min, com previsão de chegada às 22h05min em Porto Alegre. Logo depois, às 23h20min, a mesma aeronave deixa o Salgado Filho no voo AR1233, desembarcando no Aeroparque, na capital argentina, à 1h05min. A ligação será feira com aeronaves Boeing 737-800, com 189 lugares.