Lucro do Banrisul cresce 47,9% nos nove meses de 2021

O Banrisul atingiu, nos nove meses de 2021, lucro líquido ajustado de R$ 732,3 milhões, o que representa crescimento de 47,9% na comparação com o mesmo período de 2020. O resultado foi divulgado nesta quarta-feira (10). A rentabilidade ajustada anualizada alcançou 11,4% sobre o patrimônio líquido médio.

Segundo o banco, a evolução do período reflete, especialmente, a expansão da carteira de crédito, menores despesas de provisão para perdas de crédito, além do aumento das receitas de prestação de serviços e de tarifas bancárias. Por outro lado, a margem financeira foi pressionada pela continuidade do ciclo de elevação da Taxa Selic no período pelo Banco Central (BC).

Com ajustes nos incentivos comerciais, o Banrisul ampliou a carteira de crédito para R$ 38,7 bilhões em setembro de 2021, crescimento de R$ 2,4 bilhões, ou 6,7%, nos últimos 12 meses.

O crédito comercial pessoa física apresentou aumento de R$ 790,9 milhões em 12 meses, alcançando R$ 22,2 bilhões em setembro de 2021. A expansão foi influenciada, principalmente, pela elevação do saldo das operações de crédito consignado que alcançaram o montante de R$ 17,6 bilhões em setembro de 2021. Foi ampliado o acesso ao crédito consignado no aplicativo Banrisul Digital e no Home Banking, sendo disponibilizada a aposentados e pensionistas do INSS, além de mais 80 convênios municipais e estaduais.

As operações de crédito comercial pessoa jurídica apresentaram saldo de R$ 6,8 bilhões em setembro de 2021, com evolução de R$ 619,8 milhões em relação ao mesmo período de 2020. Isso se deve, especialmente, às linhas de capital de giro, diante do aumento dos volumes concedidos em Fundo Garantidor – FGI.

O Banrisul manteve sua estrutura de captação diversificada junto a sua base de clientes. Os recursos captados, constituídos por depósitos, recursos em letras e dívida subordinada, e os recursos administrados, alcançaram R$ 81,2 bilhões em setembro de 2021, crescimento de 3,4%, em 12 meses. Com o objetivo de ampliar fontes e gerar funding para o crédito rural, foi iniciada no segundo semestre do ano a captação de recursos por meio de Letra de Crédito do Agronegócio (LCA). O montante captado, neste produto, totalizou R$ 128,5 milhões em setembro de 2021.

Canais digitais

Nos nove meses de 2021, do total de transações realizadas no Banrisul, 77,9% das operações realizadas ocorreram por via digital.

Os canais de Internet Banking (Home e Office Banking) e Banrisul Digital (Minha Conta, Afinidade e Office App) tiveram 321,4 milhões de acessos, 23,2% superior ao mesmo período de 2020. Já a quantidade de transações financeiras foi 5,7% superior e o volume transacionado 17,3% superior, se comparados ao mesmo período de 2020.

Agronegócio

O Banrisul disponibilizou, para o Plano Safra 2021/2022, R$ 5,2 bilhões em crédito, 27% a mais do que no exercício anterior. O volume representa um recorde histórico para o Banco.

Como forma de estreitar os laços com quem trabalha e produz no campo em diversas regiões, iniciou a abertura de Espaços Agro Banrisul, especializados no setor, com agências localizadas em municípios estratégicos. Cabe ressaltar, ainda, a presença na 44ª Expointer — principal evento do setor primário gaúcho — com volume de negócios de R$441,2 milhões. Ao fim de setembro, o saldo da carteira de crédito rural alcançou R$ 4,4 bilhões, com aumento de 38,8% em relação a setembro de 2020.

Cartões de crédito

O Banco encerrou os primeiros nove meses de 2021 com uma base de 1,2 milhão de cartões de crédito, nas bandeiras Mastercard e Visa. As receitas de crédito e de tarifas com cartões de crédito e com cartões BNDES somaram R$ 300,9 milhões nos nove meses de 2021.

Nos nove meses de 2021, foram realizadas 59,1 milhões de transações, aumento de 8,7% em 12 meses; o que possibilitou a movimentação financeira de R$ 5,3 bilhões, incremento de 13,9% em 12 meses.

Vero

A Vero, empresa do Banrisul no setor de Adquirência, até setembro de 2021, contava com 139,7 mil estabelecimentos credenciados ativos. Entre os aprimoramentos deste período, destaca-se a adoção do BR Code e da funcionalidade Onde tem Vero, voltada a usuários da Vero Wallet. Esta novidade permite encontrar estabelecimentos e utilizar a carteira digital.

Nos nove meses deste ano, foram capturadas 263,0 milhões de transações, 186,4 milhões com cartões de débito, com crescimento de 21,1% em relação ao ano anterior; e 76,6 milhões de transações com cartões de crédito, registrando aumento de 12,6%. Em volume financeiro, o valor transacionado totalizou R$ 25,6 bilhões, refletindo crescimento de 20,7% frente aos nove meses de 2020. Desse montante, R$ 14,6 bilhões com cartões de débito e R$ 11,0 bilhões são oriundos das transações com cartões de crédito.

Seguridade

Em 2021, entrou em operação a Banrisul Corretora de Seguros S.A., que absorveu gradativamente todas as operações voltadas a este nicho no Banrisul. A arrecadação de prêmios de seguros, contribuições de previdência e capitalização registrou R$ 1,8 bilhão nos primeiros nove meses de 2021, com crescimento de 37,0% em relação ao mesmo período de 2020. As receitas totais atingiram R$ 221,4 milhões, sendo que as receitas de comissões de seguros alcançaram R$ 198,2 milhões no período.

Tecnologia e Inovação

Nos nove meses de 2021, foram investidos R$ 243,1 milhões em transformação digital, ampliação da infraestrutura de TI e o compromisso cada vez maior com a segurança da informação. Com esse enfoque, o Banrisul concluiu a edificação do novo Datacenter, sustentável e de alto padrão de segurança. Para o agronegócio, o lançamento do Agrofácil Conecta facilitou a elaboração e o envio dos projetos técnicos, ampliando a acessibilidade aos produtos do Banrisul para o setor.

A iniciativa BanriHub nasceu com o propósito de apoiar ações e projetos para impulsionar o ecossistema de inovação no Rio Grande do Sul e melhorar os processos e soluções do Banrisul. Um dos destaques do trimestre foi a inauguração do espaço físico do BanriTech, o Hub.Space, que funcionará como verdadeiro coworking de startups, promovendo encontros, conexões e estabelecendo parcerias e soluções que atendam a sociedade, com capacidade para receber até 30 empresas de inovação selecionadas em edital.

O apoio à inovação também se dá, na prática, por meio da participação no Instituto Caldeira, do qual o Banrisul é um dos fundadores, e do patrocínio master ao NAVI, hub que fomenta startups com foco em Inteligência Artificial no Tecnopuc.