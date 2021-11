Mind7 Startup 2021 projeta negócios acima de R$ 100 milhões

A semana é de expectativa de ótimos negócios para a área de inovação do Sul do Brasil. A causa é a realização nesta quinta e sexta-feira (11 e 12), nos Pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul, do Mind7 Startup 2021, festival de inovação, tecnologia e empreendedorismo. Durante o evento, empresas aceleradoras e fundos de investimentos disponibilizarão capital superior a R$ 100 milhões para investir nas iniciativas expostas. A estimativa é de reunir 1,5 mil pessoas nas palestras distribuídas em dois palcos e na Feira de Negócios. A iniciativa é organizada e promovida pelo Acelera Serra, associação que trabalha para fomentar o ecossistema de startups na Serra Gaúcha.

A feira de negócios reunirá aproximadamente 40 startups gaúchas e de outras regiões do Brasil. Junto a elas, estarão presentes as aceleradoras e fundos de investimentos Angel Investor Club, Bossa Nova, Captable, Fundo - Criatec2, Grow+, Invisto, Oxigênio, Randon Ventures, Stars, Ventiur e Wow. A expectativa é que as conexões criadas durante o evento gerem aportes tanto imediatos quanto futuros para os negócios inovadores.

Outra atração é o palco SebraeX (nova marca do Sebrae-RS para a inovação no estado), onde acontecerá a apresentação de pitches inversos. O Mind7 Startup inova ao trazer pitches das aceleradoras e fundos de investimentos, que apresentarão as suas teses de investimentos às startups - normalmente são as startups que apresentam seus pitches para atrair o interesse das aceleradoras e dos fundos.

Haverá, ainda, o Desafio Sebrae Like a Boss, um concurso tradicional de startups realizado pelo Sebrae em todo o país. Já o Instituto Hélice e a aceleradora VENTIUR realizarão a Batalha das Startups, dinâmica que reunirá empreendedores digitais na disputa por um investimento milionário. Eles terão a oportunidade de se apresentar para uma bancada selecionada de jurados investidores. Sairá vencedora a startup que descrever a melhor ideia para resolver problemas reais e relevantes, com um modelo de negócio inovador. A escolhida receberá um aporte de R$ 200 mil a R$ 1 milhão.

A programação de conteúdos contará com quatro trilhas: A Jornada das Startups – da Ideação ao Unicórnio, A Jornada do Cliente, Inovação Colaborativa que Transforma e Human Tech. Estão previstos painéis e palestras sobre cases que deram certo, investimentos de fundos e aceleradoras, aproximação do cliente – com destaque para o case do Nubank, inovação no mundo corporativo, educação inovadora e a relação do ser humano com a tecnologia, entre outros. Ainda haverá um conjunto de palestras ministradas por especialistas em inovação e tecnologia.

Esta é a segunda edição do evento, depois da estreia em 2019. Ainda é possível adquirir ingressos pelo site www.mind7startup.com.br. A entrada ocorre mediante comprovação da vacinação contra a covid-19 ou de apresentação de teste negativo para contaminação por coronavírus nas últimas 72 horas. O evento seguirá os protocolos de saúde e segurança determinados pelo Estado e pelo Município. O horário de funcionamento da feira será das 9h às 19h.