Maioria das Bolsas da Europa fecha em queda

As bolsas europeias fecharam majoritariamente em queda nesta terça-feira (9), de olho em indicadores macroeconômicos que apontaram para um cenário ainda incerto. Investidores reagiram também ao noticiário corporativo no continente, além de comentários de dirigentes de bancos centrais de economias desenvolvidas.

O índice Stoxx 600, que reúne as principais ações da região, encerrou a sessão com perda de 0,19%, a 482,71 pontos.

O índice de expectativas econômicas da Alemanha subiu de 23,3 pontos em outubro para 31,7 pontos em novembro, segundo uma pesquisa divulgada nesta terça-feira pelo instituto alemão ZEW. O resultado interrompeu uma sequência de cinco meses de queda e contrariou previsão do mercado.

Por outro lado, as exportações no país voltaram a recuar em setembro, à medida que gargalos na cadeia produtiva vêm causando escassez de matérias-primas e componentes.

Para o ING, as perspectivas para o comércio externo alemão são negativas. "Olhando para o futuro, primeiro precisaremos ver a produção industrial aumentando novamente antes que as exportações também aumentem", destaca.

Nesse ambiente, o índice DAX, referência na Bolsa de Frankfurt, perdeu 0,04%, a 16.040,47 pontos. Já o FTSE MIB, de Milão, baixou 0,97%, a 27.441,27, na mínima do dia.

Em Londres, o FTSE 100 cedeu 0,36%, a 7.274,04 pontos. O presidente do Banco da Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, disse nesta terça que a autoridade monetária pode alterar a taxa básica de juros caso perceba que a alta da inflação está sendo repassada para os salários no Reino Unido.

O índice CAC 40, de Paris, recuou 0,06%, a 7.043,27 pontos. Na contramão, o papel do Carrefour ganhou 2,47%, depois que o varejista anunciou uma parceria estratégica com o Meta - controlador do Facebook - para acelerar as operações digitais.

Ainda no mercado francês, Renault saltou 4,12%, após a montadora informar que seus resultados foram impulsionados pela parceria com a Nissan.

Nas praças ibéricas, o Ibex 35, de Madri, se elevou 0,05%, a 9.075,60 pontos, enquanto o PSI 20, de Lisboa, aumentou 0,33%, a 5.682,61 pontos.