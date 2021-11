FGV: IPC-S acelera em 5 das 7 capitais avaliadas na 1ª quadrissemana de novembro

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) acelerou em cinco das sete capitais pesquisadas na primeira quadrissemana de novembro, na comparação com o fechamento de outubro, informou nesta terça-feira (9) a Fundação Getulio Vargas (FGV). O IPC-S avançou a 0,81% na primeira leitura de novembro, após registrar 0,77% no fechamento de outubro. A alta acumulada em 12 meses é de 9,59%, menor do que os 9,73% ocorridos nos 12 meses até outubro.